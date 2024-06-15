Steiner, Mick Schumacher'in F1'e dönmesini engellemekle suçlandı!

Geçen Aralık ayında, Haas’ın Mick Schumacher ile yollarını ayırmasından 12 ay sonra, Steiner işsiz kaldı çünkü takım sahibi Gene Haas ona kontratının yenilenmeyeceğini bildirdi.

Üç sezonda iki kez Markalar Sıralamasını en altta bitiren Haas, Steiner’in yerine Ayao Komatsu ile anlaşarak teknik tarafa doğru odaklanmayı tercih ederken, eski takım patronu Steiner hızlıca bir yorumcu olarak işe alındı.

Ancak Steiner’in RTL’de Ralf Schumacher ile yan yana geçen zamanı kısa sürdü. Schmuacher yayıncıya artık Steiner ile çalışmak istemediğini söyledi.

Bunun en temel sebebi ise Steiner’ın Mick Schumacher’e yönelik sürekli eleştirileri.

The Red Flag podcastinde konuşan Steiner, Alpine’e Alman sürücü yerine Esteban Ocon’u almalarını söyledi.

“Piyasadaki en iyi sürücüyü bulmanız gerekiyor.”

“Bence çok iyi olduğunu gösteren insanlar var. Ve bir fabrika takımı olarak, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.” demişti bu podcastte Steiner.

25 yaşındaki sürücünün amcası öfkeden çılgına döndü.

“Konuşulamayan o konu… İyi arkadaşımız Guenther Steiner’in bu saçma saldırılarını anlayamıyorum”

“Yavaş yavaş onun Mick’in F1’e dönmesini engellemek istediği hissine kapılıyorum.”

“Mick olası bir Formula 1 dönüşünde iyi performans gösterse ne olurdu? O zaman Steiner iyi bir konumda olmayacaktı.” dedi Ralf Schumacher.

Ardından, Haas’ın gelişen formuna değinerek, şöyle dedi: “Belki de Bay Steiner takımın neden şimdi daha iyi olduğunu düşünmelidir?”

Mick Schumacher, Haas F1, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher’in Steiner’e olan öfkesi öyle büyük ki RTL’ye İtalyan ile çalışmayacağını söyledi.

“RTL benim görüşümü biliyor ve Bay Steiner da öyle. Kamera önünde artık ortak işler yapmayacağız”

“Bahreyn’de ortak amaç için alttan aldım, ama şimdi bu artık mümkün değil. Bu konuda kararlıyım.”

Eski F1 sürücüsü ve yorumcu Timo Glock, Ralf Schumacher’in Steiner hakkındaki yorumlarına katıldığını söyleyerek, “Bu kadar sürekli tekmelemekten vazgeçilmeli. Bunun anlamı nedir?”

Timo Glock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Kendi işine bakmalı. Guenther Steiner’ın takım patronu olarak siciline baktığınızda, bunu sorgulamalısınız, sorgulamak zorundasınız. Çünkü şu anda Haas takımı onsuz çok, çok iyi bir iş çıkarıyor.”

“Sürekli bir şeyler söylüyor, bunların anlamı nedir? Bence biraz daha akıllıca davranmalı. Ama bu, evet, tipik Guenther Steiner. Dediğim gibi, kendi işine bakmalı.”

“Tabii ki, bir sürü sürücü sıraya girip kendilerini konumlandırmaya çalışıyor. Ama bence Mick Formula 1 deneyimi olduğunu gösterdi, hızlı olduğunu gösterdi. Ve doğru ortamla, kokpit için doğru adam olacağını düşünüyorum.” diye ekledi.