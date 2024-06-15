Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Steiner, Mick Schumacher'in F1'e dönmesini engellemekle suçlandı!

Guenther Steiner’in Mick Schumacher hakkındaki son yorumlarından rahatsız olan Ralf Schumacher ve Timo Glock, Haas’ın iyileşen sonuçları ışığında Steiner’ın “takım patronu sicilini” eleştirdiler.

Neva Ünsaldı
Mick Schumacher, Reserve driver Mercedes

Geçen Aralık ayında, Haas’ın Mick Schumacher ile yollarını ayırmasından 12 ay sonra, Steiner işsiz kaldı çünkü takım sahibi Gene Haas ona kontratının yenilenmeyeceğini bildirdi.

Üç sezonda iki kez Markalar Sıralamasını en altta bitiren Haas, Steiner’in yerine Ayao Komatsu ile anlaşarak teknik tarafa doğru odaklanmayı tercih ederken, eski takım patronu Steiner hızlıca bir yorumcu olarak işe alındı.

Ancak Steiner’in RTL’de Ralf Schumacher ile yan yana geçen zamanı kısa sürdü. Schmuacher yayıncıya artık Steiner ile çalışmak istemediğini söyledi.

Bunun en temel sebebi ise Steiner’ın Mick Schumacher’e yönelik sürekli eleştirileri.

The Red Flag podcastinde konuşan Steiner, Alpine’e Alman sürücü yerine Esteban Ocon’u almalarını söyledi.

“Piyasadaki en iyi sürücüyü bulmanız gerekiyor.”

“Bence çok iyi olduğunu gösteren insanlar var. Ve bir fabrika takımı olarak, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.” demişti bu podcastte Steiner.

25 yaşındaki sürücünün amcası öfkeden çılgına döndü.

“Konuşulamayan o konu… İyi arkadaşımız Guenther Steiner’in bu saçma saldırılarını anlayamıyorum”

“Yavaş yavaş onun Mick’in F1’e dönmesini engellemek istediği hissine kapılıyorum.”

“Mick olası bir Formula 1 dönüşünde iyi performans gösterse ne olurdu? O zaman Steiner iyi bir konumda olmayacaktı.” dedi Ralf Schumacher.

Ardından, Haas’ın gelişen formuna değinerek, şöyle dedi: “Belki de Bay Steiner takımın neden şimdi daha iyi olduğunu düşünmelidir?”

Mick Schumacher, Haas F1, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher’in Steiner’e olan öfkesi öyle büyük ki RTL’ye İtalyan ile çalışmayacağını söyledi.

“RTL benim görüşümü biliyor ve Bay Steiner da öyle. Kamera önünde artık ortak işler yapmayacağız”

“Bahreyn’de ortak amaç için alttan aldım, ama şimdi bu artık mümkün değil. Bu konuda kararlıyım.”

Eski F1 sürücüsü ve yorumcu Timo Glock, Ralf Schumacher’in Steiner hakkındaki yorumlarına katıldığını söyleyerek, “Bu kadar sürekli tekmelemekten vazgeçilmeli. Bunun anlamı nedir?”

Timo Glock

Timo Glock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Kendi işine bakmalı. Guenther Steiner’ın takım patronu olarak siciline baktığınızda, bunu sorgulamalısınız, sorgulamak zorundasınız. Çünkü şu anda Haas takımı onsuz çok, çok iyi bir iş çıkarıyor.”

“Sürekli bir şeyler söylüyor, bunların anlamı nedir? Bence biraz daha akıllıca davranmalı. Ama bu, evet, tipik Guenther Steiner. Dediğim gibi, kendi işine bakmalı.”

“Tabii ki, bir sürü sürücü sıraya girip kendilerini konumlandırmaya çalışıyor. Ama bence Mick Formula 1 deneyimi olduğunu gösterdi, hızlı olduğunu gösterdi. Ve doğru ortamla, kokpit için doğru adam olacağını düşünüyorum.” diye ekledi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Umarım Kanada'da yaşananlar bir daha yaşanmaz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Glock: "Audi F1'e girdiğinde, Toyota'nın yaşadığı sorunları yaşayabilir"

Glock: "Audi F1'e girdiğinde, Toyota'nın yaşadığı sorunları yaşayabilir"

Formula 1
Glock: "Audi F1'e girdiğinde, Toyota'nın yaşadığı sorunları yaşayabilir"
Marko, Stroll'ün "gerçekten F1'de olmak isteyip istemediğini" sorguluyor

Marko, Stroll'ün "gerçekten F1'de olmak isteyip istemediğini" sorguluyor

Formula 1
Kanada GP
Marko, Stroll'ün "gerçekten F1'de olmak isteyip istemediğini" sorguluyor
Porsche: "Aynı yıl içinde Le Mans ve Daytona'yı kazanmak harika olur"

Porsche: "Aynı yıl içinde Le Mans ve Daytona'yı kazanmak harika olur"

Le Mans
Porsche: "Aynı yıl içinde Le Mans ve Daytona'yı kazanmak harika olur"
Mick Schumacher
Daha fazlası
Mick Schumacher
Mick Schumacher LeMans ile F1 arasındaki "garip" farkı vurguladı

Mick Schumacher LeMans ile F1 arasındaki "garip" farkı vurguladı

Le Mans
Le Mans 24 Saat
Mick Schumacher LeMans ile F1 arasındaki "garip" farkı vurguladı
Ralf: "2025'te de koltuk bulamazsa Mick'in F1'e dönüşü zor olacak"

Ralf: "2025'te de koltuk bulamazsa Mick'in F1'e dönüşü zor olacak"

Formula 1
Ralf: "2025'te de koltuk bulamazsa Mick'in F1'e dönüşü zor olacak"
IndyCar takımının gözü Mick Schumacher'de

IndyCar takımının gözü Mick Schumacher'de

IndyCar
IndyCar takımının gözü Mick Schumacher'de
Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"

Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"

Formula 1
Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"
Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!

Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!

Formula 1
Kanada GP
Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!
Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Formula 1
Monako GP
Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Son Haberler

Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"

Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"

F1 Formula 1
Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"
Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"

Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"

F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"
Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

F1 Formula 1
İspanya GP
Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"
Montoya: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağına dair bahse girerim"

Montoya: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağına dair bahse girerim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Montoya: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağına dair bahse girerim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye