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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Steiner: "Mick iyi bir iş çıkardı"

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Haas F1 takım patronu Günther Steiner, Mick Schumacher'in iyi bir yarış çıkardığını belirtirken; Alman pilotun diğer pilotlarla mücadele etmesinin ona tecrübe kazandıracağını ekledi.

Steiner: "Mick iyi bir iş çıkardı"

İlk virajdaki kaostan faydalanan Mick Schumacher, yarış yeniden başlatıldığında 10. sırada yer alıyordu. Haas F1 aracının diğer araçlar kadar rekabetçi olamamasından dolayı şu ana kadar sadece takım arkadaşıyla mücadele edebilen Schumacher, yarış içinde başka araçlarla mücadele etti ve sırasını korumaya çalıştı. 

Steiner de Schumacher'in iyi bir iş çıkardığını belirtti ve "O iyi bir iş çıkardı, birkaç kişiyle mücadele etti. Yarışın sonunda da Giovinazzi'yi arkasında bıraktı ki Giovinazzi'nin altında daha iyi bir araç var. Geçiş yapmak zor olsa da bunu yapmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Steiner, ardından Schumacher'in vermiş olduğu lastik lastiğe mücadelelerden tecrübe kazandığını ifade etti ve "Kesinlikle tecrübe kazandı. Onun yapmak istediği de bu. Umarım gelecek sezon bunu gerçek bir şekilde yapabilir." dedi. 

3. antrenman seansında büyük bir kaza yapan Schumacher, sıralama turlarını kaçırmak zorunda kalmıştı. Steiner, cumartesi günkü hatanın ardından Alman pilotun yarışta iyi bir iş çıkardığını belirtti ve ekledi: "Onun ihtiyacı olan bence bu. Cumartesi günü yaşananların ardından, alabileceğimiz en iyi sonuç sanırım buydu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Schumacher, kendisi için yararlı bir yarışı geride bıraksa da garajın diğer tarafında yüzler gülmüyordu.

Kırmızı bayrak periyodu esnasında pistin kurumasının ardından, yarışa devam eden 15 pilottan 14'ü kuru zemin lastiklerine geçmek için pite gelmişti. 

Nikita Mazepin de pite gelenler arasındaydı ancak Alfa Romeo ekibinin Kimi Raikkonen'i yanlış zamanda pit yoluna bırakması, Mazepin ve Raikkonen arasında temas yaşanmasına neden oldu. Rus pilotun yarışı, bu temasta aldığı hasar yüzünden sona erdi. 

Steiner, Alfa Romeo'nun cumartesi günü sıralama turlarında da benzer hatayı yaptığını vurgularken, Mazepin'in sinirli olduğunu belirtti. 

"O sinirli çünkü Alfa Romeo, sanırım Cuma günü de aracını yolladığında sorun yaşadı. Sonrasında bugün de [Pazar]... O [Kimi Raikkonen], gününü mahveden 10 saniyelik bir ceza aldı ama bizimkisi tamamıyla mahvoldu."

Mazepin'in yarışının mahvolmasının yanı sıra Rus pilotun sağ ön süspansiyonunu da kırıldı ve Haas aracı yine hasar almış oldu.

Steiner de konu hakkında esprili bir biçimde konuştu ve  "Evet, yine hasar aldık. Dün [Cumartesi] yeteri kadar almamış mıydık?" dedi. 

Macaristan GP gibi kaotik yarışlar gerçek tempolarıyla puan almakta zorlanan takımlar için büyük bir fırsat. Steiner de büyük bir fırsatı kaçırdıklarını kabul etti. 

Son olarak, yarışta daha iyi bir iş çıkarsalardı puan alıp alamayacakları sorulan Steiner, bunu bilemeyeceklerini ancak Williams'ın bunu başardığını belirtti ve "Bilemezsiniz, Williams bunu başardı. Doğru zamanda doğru yerdeydiler. Şimdi şampiyonada 8. sıradalar." dedi. 

Jean Todt, President, FIA, Nikita Mazepin, Haas F1, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Jean Todt, President, FIA, Nikita Mazepin, Haas F1, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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