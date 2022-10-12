Steiner "Mick iki senedir bizimle, bu büyük bir avantaj"

Son birkaç aydır Haas cephesinden gelen açıklamalar, Schumacher'in sene sonu takımdan ayrılacağı ve takımın Nico Hulkenberg veya Antonio Giovinazzi gibi daha tecrübeli bir isme yöneleceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyordu.

Haas'ın deneyimli sürücülere yönelmek istemesi oldukça normal, nitekim sezon başlamadan Nikita Mazepin ile yollarını ayıran takım, eski pilotları Kevin Magnussen ile yeniden anlaşmış, Magnussen ise döner dönmez Bahreyn'de 5. olarak araçtan maksimumu çıkartmıştı.

Ancak sonuçlara yansımasa dahi Schumacher performans anlamında vites arttırmış vaziyette, dolayısıyla takım Alman pilotla sözleşme yenilemek için görüşmeye başladı.

Japonya hafta sonu öncesi neden Schumacher ile devam etmeyi düşündükleri sorulan Steiner, "Eğer bir isimle iki yıldır çalışıyorsanız, bu her zaman avantaj sağlar."

"Görevinin başında olan kişi her zaman ev sahibi avantajına sahiptir. Kevin'ı geri getirmemizin nedeni de bu, çünkü kendisi önceden buradaydı."

"Açıkçası bir yıl boyunca aramızda değildi, yine de herkesi tanıyordu -bu da her zaman avantaj sağlayan bir durum." dedi.