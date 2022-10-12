Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / De Vries: "Verstappen, AlphaTauri anlaşmasında ağabeylik yaptı" Sonraki / Porsche: "F1'deki seçeneklerimizi araştırmaya devam ediyoruz"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Steiner "Mick iki senedir bizimle, bu büyük bir avantaj"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher ile sözleşme görüşmelerine başlamalarında en büyük payı "Mick'in iki senedir aralarında olmasına" veriyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Steiner "Mick iki senedir bizimle, bu büyük bir avantaj"
Haberi dinle

Son birkaç aydır Haas cephesinden gelen açıklamalar, Schumacher'in sene sonu takımdan ayrılacağı ve takımın Nico Hulkenberg veya Antonio Giovinazzi gibi daha tecrübeli bir isme yöneleceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyordu.

Haas'ın deneyimli sürücülere yönelmek istemesi oldukça normal, nitekim sezon başlamadan Nikita Mazepin ile yollarını ayıran takım, eski pilotları Kevin Magnussen ile yeniden anlaşmış, Magnussen ise döner dönmez Bahreyn'de 5. olarak araçtan maksimumu çıkartmıştı.

Ancak sonuçlara yansımasa dahi Schumacher performans anlamında vites arttırmış vaziyette, dolayısıyla takım Alman pilotla sözleşme yenilemek için görüşmeye başladı.

Japonya hafta sonu öncesi neden Schumacher ile devam etmeyi düşündükleri sorulan Steiner, "Eğer bir isimle iki yıldır çalışıyorsanız, bu her zaman avantaj sağlar."

"Görevinin başında olan kişi her zaman ev sahibi avantajına sahiptir. Kevin'ı geri getirmemizin nedeni de bu, çünkü kendisi önceden buradaydı."

"Açıkçası bir yıl boyunca aramızda değildi, yine de herkesi tanıyordu -bu da her zaman avantaj sağlayan bir durum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve önce Suudi Arabistan'da, iki ay sonra ise Monako'da yaptığı büyük kazalarla takıma ciddi fatura çıkartan Schumacher, Haziran ayından itibaren toparlanma sürecine girdi diyebiliriz.

Britanya GP'sinde 8. olarak ilk puanlarına kavuşan Alman pilot, sadece bir hafta sonra Avusturya'da 6. olarak istikrarını koruyabileceğini de gösterdi.

Schumacher'in gelişiminden memnun olup olmadıkları sorulan Steiner, "Belli açılardan evet. Hayır diyemem, çünkü araca eskisi kadar sık zarar vermedi ve puanlar kazandı. [Gelişip gelişmediği sorusuna] nasıl hayır diyebilirim ki?"

"Puan kazandığınızda aracı da anlamaya başlarsınız- çünkü aracı anlamaz veya kendinizi geliştirmezseniz puan alamazsınız."

"Mick'in puanları asla şans eseri değildi. Hep söylediğim gibi, iyi sonuçlar almasının sebebi performansıydı." dedi.

paylaşım
yorumlar
De Vries: "Verstappen, AlphaTauri anlaşmasında ağabeylik yaptı"
Önceki haber

De Vries: "Verstappen, AlphaTauri anlaşmasında ağabeylik yaptı"
Sonraki haber

Porsche: "F1'deki seçeneklerimizi araştırmaya devam ediyoruz"

Porsche: "F1'deki seçeneklerimizi araştırmaya devam ediyoruz"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Danner: "Bütçe sınırının aşılması F1 için hiç iyi değil"
Formula 1

Danner: "Bütçe sınırının aşılması F1 için hiç iyi değil"

Bleekemolen: "Verstappen, Ferrari'de de şampiyonluğa ulaşırdı"
Formula 1

Bleekemolen: "Verstappen, Ferrari'de de şampiyonluğa ulaşırdı"

FIA'nın bütçe sınırı konusunda kapalı kutu gibi davranması spekülasyonları arttırıyor olabilir Japonya GP
Formula 1

FIA'nın bütçe sınırı konusunda kapalı kutu gibi davranması spekülasyonları arttırıyor olabilir

Son Haberler

Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"

Esteban Ocon, sezon sonunda takımdan ayrılacak Fernando Alonso olmadan da başarıya ulaşabilecekleri görüşünde.

Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı
Formula 1 Formula 1

Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı

Max Verstappen'in F1 şampiyonluğuna giden yolda yaşadığı birçok olay var. Bunlardan en meşhurlarından birisi ise babasıyla yaşadığı "benzin istasyonu" anısı. Gelin Verstappen'in spora nasıl başladığına ve "benzin istasyonu" anısına birlikte bakalım.

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?

Aston Martin, sürekli olarak getirdiği güncellemelerin yardımıyla son dönemde yükselişe geçti ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo'yu geçerek 6. olma konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış

Max Verstappen, Fransa GP'de Ferrari pilotu Charles Leclerc karşısında büyük puanlar kazanmasının ardından 2022 şampiyonu olabileceğini düşünmeye başladığını kabul etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.