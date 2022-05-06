Steiner: "Mick her şeyi bir araya getirdiği takdirde puan alacak"

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Haas ile geçe yıl Formula 1'e adım atan Mick Schumacher, bu yıl Nicholas Latifi ile mevcut gridde puan alamayan iki -tam zamanlı- yarış pilotundan birisi.

Takım arkadaşı Kevin Magnussen, Melbourne hariç tüm yarışlarda puan almayı başardı. Oysa Mick, Bahreyn hariç diğer yarışlarda puan almaya yakın bile değildi.

Şu ana kadarki en iyi sonucu Bahreyn'deki 11. sıra olan Mick, özellikle temiz bir hafta sonu geçirmekte zorlanıyor gibi görünüyor. Bu durum son yarış Imola'da da devam etti.

Haas patronu Gunther Steiner'a göre Alman pilotun ihtiyaç duyduğu şey sorunlardan uzak kalacağı güçlü bir hafta sonu.

Steiner, şöyle dedi: "Orta gruptaki takımlarla olan mücadele çok yakın. O kadar yakın ki hafta sonu yanlış bir şey yaptığınız takdirde puan alamıyorsunuz."

Haas F1 team members visit the Miami Dolphins NFL team training ground. Mick Schumacher, Haas F1 Team with Miami linebacker Duke Riley Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Kevin şimdiye kadar Melbourne hariç tüm yarışlarda puan aldı. Mick'in de ilk ona girebileceğini düşünüyorum ancak bunu yapabilmesi için mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacı var."

"İlk puanlarını kazanır kazanmaz her şey çok daha kolay olacak. Bu yükü üzerinden kaldırıp atabilecek ve daha fazlasını nasıl başaracağını düşünecek."

"Kevin'ın Formula 1'de çok fazla deneyimi olduğunu biliyoruz. Mick şimdi kendisini onunla karşılaştırma ve çalışmalarını gözlemleme fırsatına sahip. Durum geçen yıldan tamamen farklı, ki bence bu çok olumlu bir şey."

"Bu açında çok mutluyum."