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Formula 1 Haberler

Steiner: "Mick, Ferrari'de Russell'a benzer bir performans gösterebilir"

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Guenther Steiner, Mick Schumacher'in Ferrari'nin yedek sürücüsü olarak yarışmaya hazır olduğuna ve Alman pilotun, Russell'ın Mercedes ile 2020'de çıktığı yarıştaki gibi etkileyici bir performans gösterebileceğine inanıyor.

Steiner: "Mick, Ferrari'de Russell'a benzer bir performans gösterebilir"
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Aralık ayında, Schumacher'in Scuderia Ferrari için iki yedek sürücüden biri olacağı duyurulmuştu. Schumacher'in Ferrari'den çağrılması durumunda, Haas'taki yerini geçici olarak Pietro Fittipaldi'nin alacağı bildirildi.

Steiner, Schumacher'in bir süredir Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olarak yer almasının, genç sürücülerin de takıma bir şeyleri geri vermesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Steiner, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Mattia Binotto bunun mümkün olup olmadığını sorduğunda, 'Elbette mümkün.' dedim."

"Sonuçta o Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası, yani neden mümkün olmasın? Bence bu Mick için iyi bir şey çünkü uzun zamandır Ferrari tarafından destekleniyor."

"Şimdi Ferrari'nin bunun karşılığında bir şeye ihtiyacı oldu. Ayrıca Ferrari bize de yardım ediyor yani ortaklar olarak bir şey yapmış gibi olduk ve 'Evet yaparız.' dedik."

"Bizde Pietro var. Pietro da mutlu oldu çünkü Mick'in başka bir yerde yedek sürücü olması onun için de bir fırsat. Bu nedenle bir sorunum yok." dedi.

Steiner, Schumacher'in rolünün geleceği için faydalı olabileceğini de vurguladı.

"Eğer Ferrari'ye geçerse, ki bilemiyorum çünkü buna ben karar vermiyorum ama yeni rolü onun için faydalı olacaktır."

"Çünkü onların istediği birkaç şeyi hali hazırda yapmış olacak. Onun için bir koltuk hazırlayacaklar ve oradaki insanları öğrenmiş olacak."

"Bu nedenle kimse için olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hatta herkes için pozitif bir şey."

Steiner, eğer Carlos Sainz ya da Charles Leclerc'in yerini alması istenirse Schumacher'in buna hazır olacağını düşünüyor.

Schumacher'in, Russell'ın 2020 Sakhir Grand Prix'sinde Mercedes ile gösterdiği performansla aynı seviyede olmaması için hiçbir neden olmadığına inanıyor. 

Steiner, Schumacher'in Ferrari'ye geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Hazır olduğunu söyleyebilirim."

"Haas ile birinci yılını tamamladı ve bir şeyleri çok iyi çözüyor. Ferrari'deki insanları tanıyor."

"Ferrari'de ne kadar iyi bir iş çıkarır bilmiyorum ama Mercedes'e geçen George Russell'a bakın. Aynı durumda George harika bir iş çıkardı."

"Bence Mick de bir şans verilirse benzer performans gösterebilir." dedi.

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