Steiner: "Mick 2025'te F1'e dönemezse, bir daha dönemez"

Steiner, Schumacher'in Haas adına yarıştığı dönemde genç pilota karşı sert sözler söylemekten çekinmemişti.

2021 ve 2022'de Haas adına yarışan Schumacher, beklentileri karşılayamamasının ardından hem takımdan gönderildi, hem de Ferrari'nin genç sürücü programından çıkarıldı. Mercedes'e yedek pilot olarak katılan Schumacher, 2023'i tamamen kenarda geçirmesinin ardından 2024'te Alpine ile WEC'e geçiş yaptı.

Bild'e konuşan Steiner, Schumacher'in 2025'te Formula 1'de bir koltuk bulamaması halinde üst üste 3 yıl sporun zirvesinden uzak kalacağını, bunun sonucunda bir daha geri dönme şansının kalmayacağını söyledi.

Steiner, "Eğer gelecek yıl da olmazsa, muhtemelen bir daha asla olmayacak. Elbette, iki yıl bizimle çalıştı ve yeni neslin bir parçası - ama bunun ne faydası var? Üç yıl boyunca tamamen yarış dışı kalması son derece zor olur." dedi.

Schumacher, Formula 1'deki ilk yarışına 2021 yılında Günther Steiner'in Haas takımında son Formula 2 şampiyonu olarak çıkmıştı. Nikita Mazepin'in yanında, VF-21 ile kazanacak pek bir şeyi olmamasına ve takımın sezon boyunca puansız kalmasına rağmen, Alman pilot kendini ilgi odağı haline getirmeyi başardı.

2022'de, Kevin Magnussen'le takım arkadaşı oldu. Schumacher, yarışlarda Magnussen'e karşı daha iddialı olsa da sıralamalarda 16-6 yenildi.

Steiner'e göre Schumacher için de bir geri dönüş olup olmayacağı 2024 yılına bağlı.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Schumacher Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine takımı için yarışıyor ve kendini tekrar kanıtlamak istiyor. Steiner, "Bu sezon WEC'de performans göstermesi gerekiyor - o zaman bir sıçrama tahtası olabilir." dedi.

Bu yıl, şu anda rekabetçi olmayan paketle sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan iki Alpine pilotu Esteban Ocon ve Pierre Gasly de dahil olmak üzere en az 13 sürücünün sözleşmesi sona eriyor.

Mercedes ayrıca Schumacher'in de adaylar arasında yer aldığı Lewis Hamilton'ın halefini arıyor ancak Schumacher'in güçsüz adaylardan olduğu düşünülüyor.

Mick için kesin olan tek bir şey var: 2025'te kesinlikle bir kokpite ihtiyacı var, aksi takdirde Formula 1 rüyası sona erecek.