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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "MGU-K sorunu yüzünden podyumdan olduk"

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Steiner: "MGU-K sorunu yüzünden podyumdan olduk"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Kas 2019 12:51

Haas takım patronu Gunther Steiner, Romain Grosjean'ın MGU-K ile ilgili yaşadığı bir sorundan ötürü Brezilya GP'de podyumu kaçırdığını düşünüyor.

Grosjean, yedinci sıradan başladığı yarışta sağlam bir mücadele ortaya koyuyordu ve son güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında, Carlos Sainz'ın önündeydi.

Sainz, güvenlik aracı çıkışında Grosjean'ı pist dışına iterek de olsa geçmeyi başardı ve sonrasında Lewis Hamilton'ın cezasıyla podyuma çıktı.

Ancak Steiner, Grosjean'ın Sainz'ı arakasında tutabileceğini ancak yaşadığı bir MGU-K problemi nedeniyle bunu başaramadığını dile getirdi.

Bundan ötürü de podyumu kaçırdıklarını düşünüyor.

"Bu yüzden ilerleyemedi ve bildiğiniz gibi Sainz onu dışarıya itti. Sonrasında grubun içindeydik. Ama aracımız trafikte iyi değildi ve bu yüzden bütün bu pozisyonları kaybetti."

"Yarış yeniden başladığında MGU-K sorunu vardı. Bu benim için gerçekten inanılmaz."

Steiner, ilginç şekilde Steiner sorunun geçici olduğunu ve bunun da da şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

"MGU-K'da hiç güç kalmamıştı ama sonra tekrar düzeldi. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Biz de hâlâ bilmiyoruz çünkü sonrasında tekrar çalıştı."

Grosjean, bunun tipik Haas şanssızlığı olduğunu söyledi. 

"Doğruyu söylemek gerekirse en iyi yarışlarımdan biriydi. Gerçekten her turum limitlerdeydi ama güvenlik aracı geldiği zaman bittiğimizi biliyordum. Lastiklerin temposu düştü, sağ ön lastiğin ısı 40 derece düştü ve yeniden başladığında yarış bizim için zor olacaktı."

"Sainz'la olan olaydan memnun değildim, beni ikinci virajda dışarıya doğru itti. Sonrasında arkamdaki yumuşak lastikli sürücüleri beni sürekli olarak geçtiler."

"Şans bir kez daha böyleydi. Puanlar alabilecekken, iyi puanlara gidebilecekken şanssızlık yaşıyoruz."

"Pierre için mutluyum. Pozitif bir öğleden sonraydı. Podyumu hak etti, podyuma çıkan son Fransız bendim. Şimdi o çıktı ve bu onun için iyi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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