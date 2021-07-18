Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton’ın 2022 için takım arkadaşının kim olacağının ağustos ayında, Formula 1 yaz tatilindeyken açıklanacağını söylemişti.

Fakat Valtteri Bottas ve George Russell’ın bu kararın sonucunu henüz bilmediklerini belirtirken bunu, durum kesinleştikten sonra öğreneceklerini söyledi. Wolff, “Pilotlar şu anda hiçbir şey bilmiyor.” diye ekledi.

Fakat Haas takım patronu Steiner da dahil olmak üzere padoğun büyük bir çoğunluğu, önümüzdeki sezon 31 yaşındaki Bottas’ın yerini, genç yetenek Russell’ın alacağını düşünüyor.

RTL’ye verdiği demeçte Steiner, “[Russell] şu anda sürücü pazarında, daha doğrusu Mercedes sürücü pazarında.”

“Bence Mercedes onun hakkında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyor.” dedi.

Ayrıca Russell, ağustos ayı yaklaşırken performanslarını giderek daha iyi bir hale getiriyor ve cuma günü Silverstone’da, sıralama turlarında en hızlı sekizinci pilot oldu.

Steiner, Williams pilotu ile ilgili övgü dolu sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda George’u, o araçta yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum.”

“Umarım bizim pilotlarımız da takımdaki ikinci veya üçüncü senelerinde George kadar iyi olabilirler. O [Russell], gelecekte Formula 1’de önemli bir yerde olacak.”

“Genç, hızlı, her şeyi doğru yapıyor ve çok da iyi bir çocuk. Gerçekten inanılmaz bir yetenek.”

“Herkes rekabetçi bir araçta neler yapabileceğini görmeyi bekliyor ve eğer bu şansa sahip olursa, bir dünya şampiyonuna bakıyor oluruz. Bence, bunun için gerekli yeteneğe sahip.”

Alman takım patronu Wolff da eşsiz bir genç yeteneğe sahip olduklarını düşünüyor.

Wolff, “George’u izlemek her zaman büyük bir zevk. Aracın içinde küçük bir aslan gibi sürüyor.” ifadelerini kullandı.

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images