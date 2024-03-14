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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Steiner, Mercedes için Hulkenberg önerisinin arkasında

Haas takım patronu Guenther Steiner, Mercedes'in 2025'teki boşluğu için Nico Hulkenberg'e bakması gerektiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmasıyla, Mercedes'te "çok istenen" koltuklardan birisi boşa çıkmış oldu.

Seçenekler arasında genç yetenek Kimi Antonelli ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso yer alıyor.

Ayrıca Carlos Sainz hatta Max Verstappen'in adı da bu koltukla ciddi şekilde anılmaya başladı.

Ancak eski Haas takım patronu Gunther Steiner, bu koltuğa Nico Hulkenberg'i önermişti. Şimdi bu önerisini tekrarladı.

Sky'a konuşan Steiner, "Mercedes'te takım patronu olsaydım, Nico Hulkenberg'e 'hayır' demezdim."

"Genellikle hafife alınan bir pilot, hep yanlış zamanda yanlış yerde oluyor."

"Belki de doğru zamanda doğru yerde olacak..."

"Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da yaptıkları gerçekten iyiydi." dedi.

Steiner, Hulkenberg'i deneyiminden faydalanmak adına Haas'la F1'e getirmiş, ikili geçen yıl birlikte çalışmıştı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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