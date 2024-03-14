Steiner, Mercedes için Hulkenberg önerisinin arkasında
Haas takım patronu Guenther Steiner, Mercedes'in 2025'teki boşluğu için Nico Hulkenberg'e bakması gerektiğini söylüyor.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media
Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmasıyla, Mercedes'te "çok istenen" koltuklardan birisi boşa çıkmış oldu.
Seçenekler arasında genç yetenek Kimi Antonelli ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso yer alıyor.
Ayrıca Carlos Sainz hatta Max Verstappen'in adı da bu koltukla ciddi şekilde anılmaya başladı.
Ancak eski Haas takım patronu Gunther Steiner, bu koltuğa Nico Hulkenberg'i önermişti. Şimdi bu önerisini tekrarladı.
Sky'a konuşan Steiner, "Mercedes'te takım patronu olsaydım, Nico Hulkenberg'e 'hayır' demezdim."
"Genellikle hafife alınan bir pilot, hep yanlış zamanda yanlış yerde oluyor."
"Belki de doğru zamanda doğru yerde olacak..."
"Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da yaptıkları gerçekten iyiydi." dedi.
Steiner, Hulkenberg'i deneyiminden faydalanmak adına Haas'la F1'e getirmiş, ikili geçen yıl birlikte çalışmıştı.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"
Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"
Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar