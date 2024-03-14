Steiner, Mercedes için Hulkenberg önerisinin arkasında

Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmasıyla, Mercedes'te "çok istenen" koltuklardan birisi boşa çıkmış oldu.

Seçenekler arasında genç yetenek Kimi Antonelli ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso yer alıyor.

Ayrıca Carlos Sainz hatta Max Verstappen'in adı da bu koltukla ciddi şekilde anılmaya başladı.

Ancak eski Haas takım patronu Gunther Steiner, bu koltuğa Nico Hulkenberg'i önermişti. Şimdi bu önerisini tekrarladı.

Sky'a konuşan Steiner, "Mercedes'te takım patronu olsaydım, Nico Hulkenberg'e 'hayır' demezdim."

"Genellikle hafife alınan bir pilot, hep yanlış zamanda yanlış yerde oluyor."

"Belki de doğru zamanda doğru yerde olacak..."

"Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da yaptıkları gerçekten iyiydi." dedi.

Steiner, Hulkenberg'i deneyiminden faydalanmak adına Haas'la F1'e getirmiş, ikili geçen yıl birlikte çalışmıştı.