Steiner, medyayı takım içi dengeleri bozmakla suçladı

Haberi dinle

Schumacher'in Monako'da yaptığı ve takımına 1 milyon dolar gibi yüksek bir meblağa mal olan kazanın ardından Steiner, "durumdan pek memnun olmadığını" ve Haas'ın "işlerin bu noktadan sonra nasıl gideceğini görmesi gerektiğini" söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Böyle devam edemez -sürekli bir aşamada kendini duvarda buluyor. Bu sağlıklı da değil."

"Elbette puan almak istiyor, ancak kaza yaparsanız puan alamazsınız." demişti.

Steiner'ın açıklamaları, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Schumacher'ın uyarıldığı şeklinde yorumlandı.

23 yaşındaki Schumacher henüz kariyerinin ilk puanlarıyla tanışabilmiş değil, hatta şimdiden "hiç puan alamadan en çok yarışa çıkan pilotlar" listesinde 6. sıraya çıkmış durumda. Bir senelik aranın ardından Formula 1'e geri dönen takım arkadaşı Kevin Magnussen ise şimdiden 15 puanı cebine koymayı başardı.

Schumacher'in kazaları ve düşük performansı ile amcası Ralf Schumacher'in Steiner'in yönetim tarzını eleştirmesi birleştiğinde, Haas-Schumacher ilişkisinin yolunda gidip gitmediğine yönelik sorular da artmaya başladı.

Ancak Steiner, bunun tamamen medya abartması olduğunu söylüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Steiner, "Takım bölünüyor ve bu bölünmenin dış kaynaklar nedeniyle gerçekleşmesi Mick için iyi değil. Dış kaynaklı huzursuzluk çok fazla.”

"Mick'in üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyorum."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sanki her şeyin suçlusu bizmişiz gibi bir tavır söz konusu ancak bunun böyle olduğunu düşünmüyorum."

"Mick'in başarılı olmasını istiyoruz. Biz bir takımız. Bizim Mick'e, Mick'in de bize ihtiyacı var. Birlikte güçlü olabiliriz. Birlikte çalışmazsak güçlü olamayız. Başarıya ihtiyacımız var. Puan aldığımızı görmemiz lazım." dedi.

Ralf Schumacher kısa süre önce Steiner'in yönetim tarzını eleştirmişti.

Sezonun başlarında Steiner ile Magnussen'in kişiliklerinin uyuştuğunu söyleyen Schumacher, Monako GP'sinden sonra F1-Insider.com'a verdiği bir demeçte, "Steiner'ın stili sürücülerin işini zorlaştırıyor."

"Aktif Formula 1 günlerimden hatırladığım son derece otoriter bir liderlik tarzı var, ancak bu günümüzde geçerli değil."

"Her iki tarafın da hataları oldu, hem Mick'in, hem de takımın. Sorun, yapılan bu hataların takım tarafından kamuya açıklanmaması." demişti.