Steiner, McLaren'ın gelişiminin ardındaki "kilit faktörü" açıkladı
Haas patronu Günther Steiner'e göre McLaren'ın en büyük avantajı, diğer takımların aksine simülatörde elde ettiği sonuçları gerçeğe dönüştürebilmesi.
Guenther Steiner, şebekede
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Günther Steiner uzun bir süre Haas'ta takım patronu olarak görev yaptı, ancak geçen yılki kötü sezonun ardından görevinden ayrıldı.
Steiner o günden bu yana yorumculuk yapıyor ve Formula 1 padoğunda aktif olmaya devam ediyor.
RacingNews365.com daki bir podcast'te Steiner'a McLaren'ın kaydettiği gelişim soruldu.
Bunun üzerine Steiner şöyle dedi: "McLaren'ın gelişimi hakkında konuşacaksak, bence 2023'e geri dönmeliyiz."
“O zaman sezon başında hiç de iyi değillerdi."
"Dört, beş ya da altı yarış sonra arayı kapatmaya ve iyi olmaya başladılar, ilk üçe, ilk dörde girdiler.”
“Bir yıl sonra, 2024'te bir sonraki adımı attılar. Bence bu son yeni kurallarda aracı iyi şekilde çalıştırmak için ne gerektiğini anladılar.”
Eski takım patronu, McLaren'in çözüm bulduğu alanlarla ilgili şöyle dedi: “Zıplama ve tüm bu şeyleri çözdüler. Bunlar anlaşılması çok zor olan şeyler."
"Eğer bunları anlarsanız, üzerinde çalışabilir ve ilerleme kaydedebilirsiniz çünkü bu yıl gördüğümüz gibi pek çok kişi aracın daha yavaş gitmesine neden olan güncellemeler getirdi. Bu anlayamadıklarını gösterir."
“Rüzgâr tünelinde daha fazla yere basma gücü bulsanız bile, normal aracın yarış pistinde yaptığı bazı şeyleri rüzgâr tünelinde simüle edemezsiniz.”
"McLaren bu alanda çok iyi."
Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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