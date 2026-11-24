Formula 1 Las Vegas GP

Steiner: "McLaren, Norris'i kayırıyor"

Günther Steiner, Las Vegas Grand Prix'sinde 17. sıradan başlayarak podyuma çıkan Oscar Piastri'nin McLaren tarafından daha iyi desteklenmesi gerektiğini savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 13:45

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İçten yanmalı motor (ICE) değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası alan Oscar Piastri, Las Vegas Grand Prix'sine 17. sıradan başladı.

Bunun yanı sıra hafta sonu boyunca McLaren’daki yeni güncellemeleri takım arkadaşı Lando Norris deneyimledi. Ancak Piastri, tüm bu dezavantajlara rağmen gridin arka sıralarından podyuma yükselmeyi başardı.

Red Flags Podcast programında konuşan Günther Steiner, McLaren'ın artık Norris'i kayırdığını düşündüğünü dile getirdi.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Steiner, "Norris dünya şampiyonluğunu kazandığından beri takımın gözde çocuğu haline gelmiş gibi görünüyor."

"Açıkçası şu anda Oscar'dan daha iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla bütün ilgi onun üzerinde. Ama bir pilot iyi performans göstermiyorsa ona daha kötü davranmanız gerekmez. Yeniden iyi performans göstermesini istiyorsanız ona daha iyi davranmalısınız." şeklinde konuştu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



47 dk



Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"





Marquez: "Rossi'den bir tebrik mesajı beklemiyorum"



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



1 s



Marquez: "Rossi'den bir tebrik mesajı beklemiyorum"





Steiner'dan ilginç fikir: "Leclerc ceza olarak Haas'a gönderilmeli!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Steiner'dan ilginç fikir: "Leclerc ceza olarak Haas'a gönderilmeli!"

Son Haberler





Steiner: "McLaren, Norris'i kayırıyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 dk



Steiner: "McLaren, Norris'i kayırıyor"





Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



47 dk



Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"





Marquez: "Rossi'den bir tebrik mesajı beklemiyorum"



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 s



Marquez: "Rossi'den bir tebrik mesajı beklemiyorum"





Steiner'dan ilginç fikir: "Leclerc ceza olarak Haas'a gönderilmeli!"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Steiner'dan ilginç fikir: "Leclerc ceza olarak Haas'a gönderilmeli!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol