Formula 1 Las Vegas GP
Steiner: "McLaren, Norris'i kayırıyor"
Günther Steiner, Las Vegas Grand Prix'sinde 17. sıradan başlayarak podyuma çıkan Oscar Piastri'nin McLaren tarafından daha iyi desteklenmesi gerektiğini savundu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 24 Kas 2026 13:45
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
İçten yanmalı motor (ICE) değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası alan Oscar Piastri, Las Vegas Grand Prix'sine 17. sıradan başladı.
Bunun yanı sıra hafta sonu boyunca McLaren’daki yeni güncellemeleri takım arkadaşı Lando Norris deneyimledi. Ancak Piastri, tüm bu dezavantajlara rağmen gridin arka sıralarından podyuma yükselmeyi başardı.
Red Flags Podcast programında konuşan Günther Steiner, McLaren'ın artık Norris'i kayırdığını düşündüğünü dile getirdi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
Steiner, "Norris dünya şampiyonluğunu kazandığından beri takımın gözde çocuğu haline gelmiş gibi görünüyor."
"Açıkçası şu anda Oscar'dan daha iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla bütün ilgi onun üzerinde. Ama bir pilot iyi performans göstermiyorsa ona daha kötü davranmanız gerekmez. Yeniden iyi performans göstermesini istiyorsanız ona daha iyi davranmalısınız." şeklinde konuştu.
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