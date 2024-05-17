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Formula 1 Emilia Romagna GP

Steiner: "McLaren, Miami'de Red Bull'dan üstündü"

Haas'ın eski patronu Günther Steiner, Miami GP'de güçlü olan tarafın McLaren olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Gunther Steiner

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull, Miami GP hafta sonunda performans olarak inişler ve çıkışlar yaşarken, pazar günü genel olarak McLaren'dan daha yavaştı.

Lando Norris güvenlik aracının yardımıyla kazansa da, genel temposu Red Bull'a göre daha iyi görünüyordu.

Haas'ın eski patronu Günther Steiner'a göre McLaren genel olarak daha hızlı olan taraftı.

Steiner şöyle konuştu: “McLaren'in performansı çok iyiydi, Red Bull'un üstünlüğünden hiçbir  eser yoktu. Açıkça daha yavaştı. Lando öndeyken, daha iyi olduğu net bir bölüm geçirdi."

"Red Bull burada sorunlar yaşadı. Takımdaki herkes şikayetçiydi. Fakat bir yandan da iki sıralama seansını ve sprinti kazandıklarını da söylemek gerekiyor."

“Max'in yorumlarını duydum, aracın iyi olmadığını söyledi fakat yine de pole pozisyonundaydı."

"Yani sonuçta araç  oldukça iyiydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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