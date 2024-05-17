Steiner: "McLaren, Miami'de Red Bull'dan üstündü"
Haas'ın eski patronu Günther Steiner, Miami GP'de güçlü olan tarafın McLaren olduğunu söylüyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, Miami GP hafta sonunda performans olarak inişler ve çıkışlar yaşarken, pazar günü genel olarak McLaren'dan daha yavaştı.
Lando Norris güvenlik aracının yardımıyla kazansa da, genel temposu Red Bull'a göre daha iyi görünüyordu.
Haas'ın eski patronu Günther Steiner'a göre McLaren genel olarak daha hızlı olan taraftı.
Steiner şöyle konuştu: “McLaren'in performansı çok iyiydi, Red Bull'un üstünlüğünden hiçbir eser yoktu. Açıkça daha yavaştı. Lando öndeyken, daha iyi olduğu net bir bölüm geçirdi."
"Red Bull burada sorunlar yaşadı. Takımdaki herkes şikayetçiydi. Fakat bir yandan da iki sıralama seansını ve sprinti kazandıklarını da söylemek gerekiyor."
“Max'in yorumlarını duydum, aracın iyi olmadığını söyledi fakat yine de pole pozisyonundaydı."
"Yani sonuçta araç oldukça iyiydi."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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