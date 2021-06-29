Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir Sonraki / Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"
Formula 1 Haberler

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Selin Elif Köse

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mazepin’in “Mazespin” [topaç] hediyesine verdiği tepkinin iyi bir mizah anlayışı olduğunu ve onun “mutsuz bir genç adam” olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

Rus pilot, bu sene pek çok kez spin attıktan sonra “Mazespin” lakabını aldı ve Steiner, Steiermark Grand Prix’sinde yarış günü sabahında çaylak pilota bir sürpriz yaparak ona bir hediye verdi.

Hediye kutusunun içinden bir topaç [spinning top] çıktı ve şöyle dedi: “Bu Mazespin oyunu. Buna spin attırabilirsin, araca spin attırmaktan daha iyidir!”

Mazepin, hediyeyi alırken güldü ve Steiner, zaten bundan farklı bir tepki beklemediğini söyledi. Ayrıca, bazılarının pilota karşı olan algısının yanlış olduğunu belirtti.

Steiner, “Bundan rahatsız değildi. Oldukça mutluydu. Bilirsiniz, Nikita Mazepin de mutlu olabiliyor.”

“Hepinizin düşündüğü gibi mutsuz bir çocuk değil. İyi bir mizah anlayışı var.” dedi.

Steiner, Mazepin'e bu hediyeyi verdiği videonun yayınlanmasının, dünyaya genç pilotun diğer tarafını göstermek için yapıldığını da ekledi.

Steiner, "Sanırım, biraz daha komik olmaya karar verdik. Bu durumda da komik olabiliriz.

“Her zaman sosyal medyada Nikita ile ilgili kötü şeyler görüyoruz, bu yüzden neden iyi şeyler de olmasın? Bunu kendi yararımıza kullanmaya ve bu kötü yorumlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Pistteki performanslar açısından Steiner, Mazepin ve takım arkadaşı Mick Schumacher'in rakipleriyle düzgün bir şekilde savaşabilmesinin bir süre alacağını düşünüyor.

Mazepin'e tur bindirilmediği bir yarış olmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Steiner, bunun 2022'ye kadar gerçekleşmesinin biraz zor olduğunu söyledi.

"Bunun, bu yıl gerçekleşmesi oldukça zor. Mavi bayraklar sizi bitiriyor çünkü lastiklerinizi tüketiyorlar ve bu sadece zor bir nokta çünkü her zaman etrafınızda araçlar oluyor ve performans gösteremiyorsunuz.”

“Bunun seneye olmasını umut edelim. Yani, hedefimiz bu ama bu yıl gerçekleşmesi zor görünüyor.”

Nikita Mazepin, Haas F1 waves at fans from the drivers parade lorry

Nikita Mazepin, Haas F1 waves at fans from the drivers parade lorry
1/1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

Önceki haber

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

Sonraki haber

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

6 s
2
Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

9 s
3
Formula 1

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

9 s
4
Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

4 s
5
Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

6 s
Son Haberler
Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor
F1

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

16dk
Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"
F1

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"

51dk
Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”
F1

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

1 s
Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir
F1

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

2 s
AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor
F1

AlphaTauri, son haftalardaki yükselişini araç üzerindeki çalışmalarına bağlıyor

3 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Nikita Mazepin Daha fazlası
Nikita Mazepin
Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"
Formula 1

Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez" Fransa GP
Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı" Azerbaycan GP
Formula 1

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda! Styrian GP
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Steiner: "Haas'ın teknik departmanı, en az geçmişteki kadar iyi"
Formula 1

Steiner: "Haas'ın teknik departmanı, en az geçmişteki kadar iyi"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP Azerbaycan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi
Formula 1 Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

Son Haberler

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull için her şey çok iyi gidiyor"

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir
Formula 1 Formula 1

Rusya GP'si, Sochi ve Igora Drive pistleri arasında değişmeli olarak gerçekleştirilebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.