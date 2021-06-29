Steiner: “Mazespin hediyesi, Mazepin’in mutsuz bir genç adam olmadığını gösteriyor”

Rus pilot, bu sene pek çok kez spin attıktan sonra “Mazespin” lakabını aldı ve Steiner, Steiermark Grand Prix’sinde yarış günü sabahında çaylak pilota bir sürpriz yaparak ona bir hediye verdi.

Hediye kutusunun içinden bir topaç [spinning top] çıktı ve şöyle dedi: “Bu Mazespin oyunu. Buna spin attırabilirsin, araca spin attırmaktan daha iyidir!”

Mazepin, hediyeyi alırken güldü ve Steiner, zaten bundan farklı bir tepki beklemediğini söyledi. Ayrıca, bazılarının pilota karşı olan algısının yanlış olduğunu belirtti.

Steiner, “Bundan rahatsız değildi. Oldukça mutluydu. Bilirsiniz, Nikita Mazepin de mutlu olabiliyor.”

“Hepinizin düşündüğü gibi mutsuz bir çocuk değil. İyi bir mizah anlayışı var.” dedi.

Steiner, Mazepin'e bu hediyeyi verdiği videonun yayınlanmasının, dünyaya genç pilotun diğer tarafını göstermek için yapıldığını da ekledi.

Steiner, "Sanırım, biraz daha komik olmaya karar verdik. Bu durumda da komik olabiliriz.

“Her zaman sosyal medyada Nikita ile ilgili kötü şeyler görüyoruz, bu yüzden neden iyi şeyler de olmasın? Bunu kendi yararımıza kullanmaya ve bu kötü yorumlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Pistteki performanslar açısından Steiner, Mazepin ve takım arkadaşı Mick Schumacher'in rakipleriyle düzgün bir şekilde savaşabilmesinin bir süre alacağını düşünüyor.

Mazepin'e tur bindirilmediği bir yarış olmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Steiner, bunun 2022'ye kadar gerçekleşmesinin biraz zor olduğunu söyledi.

"Bunun, bu yıl gerçekleşmesi oldukça zor. Mavi bayraklar sizi bitiriyor çünkü lastiklerinizi tüketiyorlar ve bu sadece zor bir nokta çünkü her zaman etrafınızda araçlar oluyor ve performans gösteremiyorsunuz.”

“Bunun seneye olmasını umut edelim. Yani, hedefimiz bu ama bu yıl gerçekleşmesi zor görünüyor.”

Nikita Mazepin, Haas F1 waves at fans from the drivers parade lorry 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images