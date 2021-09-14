Steiner, Mazepin'in ''kötü çocuk'' imajının azaldığını düşünüyor

Mazepin, daha Formula 1'de yarışmaya başlamadan önce sosyal medya hesabında yayınladığı bir videonun ardından çok tepki almıştı ve sosyal medyada #WeSayNoToMazepin (Mazepin'e hayır diyoruz) hareketi başlamıştı.

Ancak Mazepin 2021'de koltuğunu korudu ve sezonun ilk yarışışında takım arkadaşı Mick Schumacher'den yavaş kaldı.

Steiner ise sürücüsünün başka bir tarafı olduğunu belirtti.

GPFans'a konuşan Steiner şu ifadeleri kullandı: ''Yani, başlıklarda olmamak çok iyi bir şey.''

''Bence en başlarda bu bitmeyecek bir hikayeymiş gibi görünüyordu. Şu anda biraz sönmeye başladı. Tamamen gitti demiyorum ancak azalıyor.''

''Bunun bir kısmı davranışla alakalı. İnsanlar onun portrelemek istedikleri gibi biri olmadığını anladılar.''

''Geçtiğimiz yılın sonunda veya geçen yıl eylül, ekim ayları gibi onu tanımıyordum ve onu tanıma fırsatı bulduğumda, 'insanlar onu olmadığı biri gibi görüyor' diye düşündüm.''

Steiner daha önce bu sezon birden fazla kazaya karışan çaylak sürücüleri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Ancak takım patronu, Mazepin ve Schumacher'in daha az hata yapmaya başlamasından da mutlu ve şu ifadeleri kullandı: ''Başlarda hata yaptı, bence bunu bekliyorsunuz ancak beklemek istemiyorsunuz. Fakat biliyorsunuz, onlar çaylaklar.''

''Limitlerini bulmaya çalışıyorlar ve ikisi de daha önce iyi F1 araçları sürdü.''

''Nikita Mercedes, Mick de Ferrari sürdü. Bizim araçlarımıza geldiklerinde, özellikle de daha da zorlandığımız bu sene, birkaç hata yaptılar.''

''Ancak bu hatalar gittikçe azalıyor ve kariyerlerinin bir noktasında umarım hata yapmayacaklar.''