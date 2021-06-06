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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Steiner: “Mazepin’in ilerleme kaydedeceğini biliyordum”

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Takım patronu Guenther Steiner, Nikita Mazepin’in Monako’daki güçlü performansı sonrasında çaylak pilotun gösterdiği gelişme karşısında şaşırmadığını söyledi.

Steiner: “Mazepin’in ilerleme kaydedeceğini biliyordum”

F1 kariyerine zor bir başlangıç yapan Mazepin, Monako Grand Prix’sine kadar takım arkadaşı Mick Schumacher’in her yarışta gerisinde kalmıştı. Fakat Mazepin, Monte Carlo’da güçlü bir hafta sonu geçirmeyi başardı. 

Yarışa 19. sırada takım arkadaşının önünde başlayan Mazepin, Charles Leclerc ve Valtteri Bottas’ın yarışın sonunu getirememesiyle birlikte 17. sırada finiş gördü ve şu ana kadarki en iyi sonucunu elde etmiş oldu. Mazepin, bu performansı hakkında konuşurken takım patronu Steiner’ın verdiği tavsiyelerin ona yardım ettiğini söyledi. 

Azerbaycan Grand Prix’sinde basına konuşan Steiner, çaylak pilota verdiği özel bir tavsiye olmadığını söyledi ve yaptığı şeyin, onun motivasyonunu artırmaya çalışmak olduğunu belirtti.

Steiner, “Ona özel bir tavsiye vermedim. Bunu bir seansta öğrenemez. Sezonun başından beri onunla konuşuyoruz ve sadece onu cesaretlendirmeye çalışıyorum.”

“Bence sadece kendine olan güvenini geliştirmesi gerekiyor ve bugün de (cuma) seansın bitmesinden birkaç dakika öncesine kadar iyi bir iş çıkarıyordu.”

“Bizim için seansın son dakikaları hep daha zor geçiyor çünkü Mick, Monte Carlo’da üçüncü antrenman seansında, Nikita ise burada birinci antrenman seansında son dakikalarda [kaza yaptı].”

“Orta gruba liderlik etmek için mücadele etmiyoruz, sadece pilotlarımızı elimizdeki imkanlarla en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz, bu yüzden bu bir sürpriz değil.”

“Şu anda kendilerini karşılaştırabilecekleri tek kişi takım arkadaşları çünkü ikisi de çaylak pilotlar. Bu durum, bir şeyler öğrenmeyi çok daha zorlaştırıyor ancak bence sadece yarış hafta sonlarında ve sadece zamana bakıp 'İyiyim' veya 'Kötüyüm' demek yerine gelişebileceklerine dair güven duymaları gerekiyor.”

“Çünkü tur zamanından başka çok daha fazlası var. Mesela 'Ne kadar öğrendim, ne kadar ilerleme kaydettim?' diyebilmek.”

“Biliyorsunuz, öğrenilecek çok şey var ve öğrenme süreci devam edecek. Bunu bu sezona başlamadan önce de biliyorduk ama daha önce tahmin ettiğimiz gibi şu an her şey yolunda. Yani mutsuz değilim, sadece daha az kaza yapmalarını isterdim ama bunun üstesinden geleceğiz.”

“Ne gerekiyorsa yapacağız, bunun başka yolu yok. Ancak genel anlamda ilerleme kaydediyorlar, daha iyiye gidiyorlar, her şey yoluna giriyor. Yani benim için olumlu noktalar bunlar.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ayrıca Steiner, Mazepin’in gösterdiği gelişimin onu şaşırtmadığını çünkü bunun gerçekleşmesini zaten beklediğini söyledi.

Steiner, “Hayır, şaşırmadım çünkü eninde sonunda bunun olacağını ve ileri bir adım atacağını biliyordum.”

“Ne zaman olacağını bilmesem de bunun olacağını ve bir ilerleme kaydedeceğini biliyordum çünkü F2'de oldukça iyiydi. Biliyorsunuz, F2'de yarışlar kazandı. Ancak şu ana kadar neden bu ilerleme kaydedemedi? Tıpkı Formula 1'deki diğer her şey gibi soru şu ki bu ne kadar zamanınızı alıyor?”

“Her üst seviye sporda olduğu gibi, bunun için sonsuza kadar zamanınız yok. Bu ilerlemeyi Monako'da göstermesi iyi oldu ve bu sabah da yine iyi bir iş çıkardı.”

“Umarım Monako'da olanlardan yola çıkarak bunu geliştirebiliriz ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu biliyorsunuz. İstikrara ulaşana kadar tekrar geri kaldığımız yarışlar olacak. Fakat dürüst olmak gerekirse, ilerleme kaydedeceğini biliyordum.” diye ekledi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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