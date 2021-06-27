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Formula 1 Haberler

Steiner, Mazepin'e ''Mazespin'' hediyesi verdi

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Haas Formula 1 takım patronu Gunther Steiner, Nikita Mazepin'e ''Mazespin'' adında kişiselleştirilmiş topaç (spinning top) hediye etti.

Steiner, Mazepin'e ''Mazespin'' hediyesi verdi

Rus sürücü, Formula 1'deki ilk sezonunda spinlerden payını almış gibi duruyor ve Steiner de bu sabah Avusturya'da Mazepin'e kişiselleştirilmiş bir hediye verdi.

Mazepin'i, Haas misafirhanesine çağıran Steiner, çaylak pilota üzerinde ''Mazespin'' yazılı bir hediye kutusu verdi.

Steiner, hediyeyi verirken şu sözleri kullandı: ''Senin için küçük bir hediye. Böylece 'Mazespin' atmaya devam edebilirsin.''

Hediye kutusunun içinden bir topaç (spinning top) çıktı ve Steiner hediyesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: ''Artık buna döndürebilirsin. Bu Mazespin oyunu. Buna spin attırabilirsin, araca spin attırmaktan daha iyidir!''

Mazepin de bu esprili hediyeyi kabul etti ve ''Mazespin'' fotoğrafları için poz verdi.

 

Rus sürücü Formula 1 kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı ve takımın zorlu aracını kullanırken bazı kazalara karıştı.

Bahreyn'deki sezonun ilk hafta sonunda antrenmanlarda ve sıralama turlarında spin attı ve sonrasında yarışın ilk turunda bariyerlere girdi.

Ardından spinler Mazepin'in peşini bırakmadı. Imola, Portekiz, İspanya, Bakü, Fransa ve bu hafta sonu Avusturya'da da pistte zaman zaman spin attı.

Steiner, Mazepin'in sezonun başındaki spinlerinin özgüvenini azalttığını ancak Rus pilotun gelişmeye başladığını söyledi.

İtalyan takım patronu şu ifadeleri kullandı: ''İlk geldiğinde özgüveni biraz kırılmıştı. Bahreyn'de şartlar çok zorluydu ve rüzgar vardı. Birkaç spin attı ve bu onun özgüvenini bir yıktı.''

''Ancak şu anda yol tutuşunu daha iyi yakalıyor. Tabii ki hâlâ üzerinde biraz şok var ancak performansını toparlıyor. Onun gelişim gösterdiğini görebilirsiniz.''

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