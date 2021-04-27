Steiner: ''Mazepin, zamanla kendini bulacak"

Haas, 2021 sezonu için Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile anlaşmıştı. Böylelikle de griddeki en genç sürücü kadrosunun sahibi olmuşlardı.

Amerikan takım, pandemi döneminin ekonomik zorluklarından dolayı kış dönemi boyunca aracını geliştirmemişti.

Geçen sene de çok hızlı bir araca sahip olmayan Haas, güncelleme getirmemeleriyle birlikte kendilerini griddeki en yavaş araç olarak buldu.

Zaten aerodinamik açıdan çok gelişmemiş bir araçtan yeni regülasyonlarla birlikte %10-15 oranında yere basma gücü çıkarılınca, oldukça dengesiz ve istikrarsız bir araç ortaya çıktı.

Tabii, iki çaylak pilot da böyle bir aracı sürmekte fazlasıyla zorlandı. Mazepin, geride bıraktığımız iki hafta sonu boyunca çokça kez hata yaptı ve büyük bir konuşma noktası haline geldi.

Schumacher takım arkadaşına kıyasla daha iyi gözükse de o da geride bıraktığımız iki yarışta da spin attı.

Haas takım patronu Gunther Steiner, pilotların büyük bir öğrenme sürecinden geçtiğini ve şu an en büyük görevlerinin onlara mental olarak yardımcı olmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Steiner, ‘’Sizin de söylediğiniz gibi yanlış kelimeleri seçersem belki de onların canı sıkılabilir. Bu yüzden şu an en büyük görevim, onlara gerekli özgüveni aşılamak ve aracı sürerken kendilerine güvendiklerinden emin olmak.’’

"21-22 yaşında olduğunuzu ve Formula 1’e geldiğinizi düşünün. Bütün bu baskıyla kafanızın içinde mücadele etmek kolay değil. Bu kompleks araçlara adapte olmak, bütün yeni bilgileri öğrenmek ve bu araçları sürmekten bahsetmiyorum bile. Bu araçları sürmek çok eğlenceli ama bir o kadar da çetrefilli.’’

‘’Onların zayıflıklarının hangi alanlarda olduklarını görmeye başladık. Romain ve Kevin de takımımıza ilk katıldığında böyleydi. Özellikle Kevin. Bize gelmeden önce 2 senelik bir Formula 1 tecrübesi vardı ama bize ilk geldiğinde kendine hiç güvenmiyordu. Biz de ona destek olduk ve onun arkasında olduğumuzu görünce her şeye çok daha hızlı alıştı.’’

‘’Bunun aynısını Nikita ve Mick ile de yapmak istiyorum. Onlara ‘Size yardımcı olmak için buradayız. Yardım almak istediğinizde gelmeniz gereken ilk kişiler bizleriz. Size yardımcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.’ diyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Haas ile Formula 1'deki ilk sezonunu geçiren F2 şampiyonu Mick Schumacher, kariyeri boyunca ön sıralarda yarışmış ve şampiyonluk mücadelesi vermişti. Haas'ın bu sezonki aracıyla birlikte kendini gridin sonlarında bulan Mick, başka pilotlarla mücadele edememenin bir 'eziyet' olduğunu söylemişti.

Steiner, Mick ile alakalı şunları söyledi: ‘’Mick çok mütevazi. F3 ve F2 şampiyonu olmasının, F1’de bir anlamı olmayacağını biliyor. Öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunun da farkında ve çok sıkı çalışıyor.’’

Mechanics with Mick Schumacher, Haas VF-21, Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

‘’Bir hata yaptığında, kendini çok eleştiriyor. ‘Ben F2 şampiyonuyum, size işlerin nasıl yapıldığını göstereceğim’ tarzında bir tavrı yok. Onun geçmişi, ailesi sayesinde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Mütevazi davranması gerektiğinin de farkında. F2’den F1’e çıksalar ve teknik olarak bu araçları sürmeye hazırlıklı olsalar da bu yine de büyük bir adım ve alışmaları gereken çok şey var.’’

Mick'in takım arkadaşı Mazepin ise çok daha zorlayıcı bir süreçten geçiyor. Rus pilot, kışın sosyal medya hesaplarından paylaştığı video yüzünden herkesin tepkisini toplamıştı.

Geride bıraktığımız iki yarış hafta sonunda da araca alışamamış gibi gözüken Mazepin, Bahreyn'de çokça hata yaptı ve ilk yarışında sadece 2 viraj görebildi.

Rus pilot, Emilia Romagna GP hafta sonunda da birkaç kez hata yaptı. Takım patronu Steiner, onun zamanla kendini bulacağına inandığını belirtti.

Steiner, ‘’Evet, özgüveni biraz sarsıldı. Bahreyn hafta sonu ilk hafta sonuydu ve zor koşullar vardı. Pist kumluydu ve rüzgar kuvvetli esiyordu. Bu yüzden birkaç spin attı. Fakat bence yavaş yavaş her şeye alışıyor, Imola’da büyük gelişme gösterdiğini gösterdi. Yani, bence zaman ilerledikçe her şeye alışıp kendini bulacaktır.’’

‘’Onun için şoke ediciydi ama yavaş yavaş kendini topluyor ve gelişim gösteriyor. Bütün hafta sonu onunla konuştuk, bir nevi onun mentörü oldum.’’ dedi.