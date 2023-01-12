Steiner: "Mazepin ve Uralkali ile yollarımızı ayırmak dışında başka karar alamazdık"
Guenther Steiner, Haas'ın Nikita Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırması kararının arkasında durdu ve "başka bir karar alamayacaklarını" söyledi.
Haas normalde 2022 yılında Uralkali isim sponsorluğunda yarışacaktı ve takımın yarış koltuğunda Kevin Magnussen değil Nikita Mazepin olacaktı.
Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreç ve Uralkali ile Mazepin'in babasının Rusya devletine yakınlığı, anlaşmaların feshine yol açtı.
Bu, Haas için bir ilk değildi çünkü daha önce de Rich Energy ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını feshetmek zorunda kalmışlardı.
Mazepin'in ayrılığı sonrası Haas, Magnussen ile anlaşırken, bir yıl sonra yeni bir isim spossoru buldu ve artık MoneyGram Haas F1 Team adı altında yarışacak.
Steiner, o dönem aldıkları kararların doğru olduğunu söyleyerek, mevcut durumdan pişmanlık duymadığını dile getirdi.
Speedcafe.com'a konuşan Steiner, yaşananların takımın gelişimi üzerinde etki sahibi olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pek sayılmaz."
Nikita Mazepin, Haas VF-22
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Ukrayna'nın işgalinden sonra başka bir karar alamazdık. Geriye dönüp baktığımda doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Fakat hayır, [finansal olarak] herhangi bir etkisi olmadı."
"Sezonun başlangıcını kesinlikle etkiledi. Olmak istediğimiz yere geri dönmek için yapılması gereken çok iş vardı. Ancak Bahreyn'de piste çıktıktan sonra F1'de hayatın ne kadar hızlı olduğunu tekrar gördük."
"Asla geriye bakmadık, sadece 'en iyisini yapalım' dedik. Elimize bir fırsat geçmişti. Bu elbette bir meydan okumaydı fakat bize fırsat tanıdı."
MoneyGram anlaşması sonrası Steiner, artık herhangi bir problem yaşamalarını beklemiyor.
"Bizim için iyi bir anlaşma. Sadece finansal taraftan bahsetmiyorum, MoneyGram bir Amerikan şirketi olmasına rağmen işlerinin %75'ini küresel olarak yapıyor. Çok sağlam ve iyi bir şirket."
"Buranın bir parçası olmak istemeleri F1'in ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bunun için Haas'ı seçtiler çünkü iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorlar."
"Bu çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza Haas'ın kalıcı olduğunu gösteriyor çünkü geçen yıl bize yöneltilen zor sorular vardı."
"Şu anda padoktaki en sağlam takımlardan birine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gridde 10 sağlam takım var ve Haas da onlardan biri."
"Bizimle devam etmeyi tercih etmeleri, yaptıklarımızın da bir takdiri. MoneyGram sağlam bir şirket. Bence MoneyGram'ın hiçbir olumsuz yanı yok, sadece olumlu yanları var."
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