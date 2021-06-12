Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

Haas bu yıl Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le yollarını ayırmasının ardından Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'le anlaşmıştı.

Bu iki çaylakla yarışma kararının ardından Haas, 2021'i bir "öğrenme yılı" olarak göreceğini ve 2022'deki yeni kurallarla beraber yeniden puan mücadelesinde olmayı hedefliyordu.

Şimdiye kadar her iki pilotun da hata yaptığı anlar vardı ve özellikle Mazepin'e yönelik sert eleştiriler oldu.

Fakat Gunther Steiner, Schumacher ve Mazepin'in Formula 1'de ilk yıllarında öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Steiner, Formula 1'in diğer sporlardan çok farklı olduğunu bildiği için, her iki pilotunun da çok fazla şey öğrenmesine şaşırmıyor.

Steiner, "Sanırım hepimizin her zaman geliştirmesi gereken yerler vardır."

"Onlar gelişiyorlar ve yılın başında her zaman söylediğim gibi, bir noktaya geldiklerinde bu yıl Bahreyn'de F1'e başladıklarında ne kadar az şey bildiklerini anlayacaklar. "

"Elbette Bahreyn'e geldiklerinde her şeyi bildiklerini düşünüyorlardı ve 10 yarışın ardından 'Vay bu! Ne kadar az şey biliyormuşum?’ diyecekler. Eğer onlar için ne kadar büyük bir sürpriz olursa, 10 yarışın ardından o kadar çok şey öğrenmişler demek olacak. Gerçeğin hayal ettiklerinden ne kadar farklı olduğunu anlayacaklar"

Steiner, ikilinin ilk yıllarında şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydettiğini söyledi ve ekledi: "Her zaman geliştirebileceğiniz yerler vardır ve bence gidecek çok yolumuz var. Her ikisi için de deneyimli bir takım arkadaşı olmaması belli bir dezavantaj yaratıyor çünkü öğrenmeleri daha zor oluyor. Fakat kendi başlarına daha fazlasını öğreniyorlar."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images