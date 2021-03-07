Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

Haas, yeni sezonda Nikita Mazepin ve Mick Schumacher gibi iki çaylak isimle yarışacak.

Formula 1 takımları iki çaylak sürücüyle yarışmayı genellikle tercih etmiyorlar çünkü böyle bir durumda takım genel olarak aracın gelişimindense pilotların gelişimine odaklanmak zorunda kalıyor.

Ancak Haas, 2021'i bir geçiş senesi olarak görüyor. Takım böylece iki çaylakla yarışma riskini göze almaya karar verdi.

Özellikle alt kategorilerdeki agresif tavırlarıyla bilinen Mazepin'le ilgili soru işaretleri bulunuyor.

Steiner konuyla ilgili şöyle dedi: "Önde yer alan bir aracın içinde olmayacakların farkında olduklarını düşünüyorum. Aynı zamanda Formula 1'e girmenin başlı başına bir ayrıcalık olduğunu da biliyorlar."

"Eğer akıllı davranırlarsa, bu yılı bir öğrenme yılı olarak kullanabilirler çünkü bizim için bir yerleşim yani geçiş yılı olacak."

"Umarım 2022'de gridin sonunda olmayacak ve daha yüksek pozisyonlar için mücadele edebileceğiz. Bence sürücüler bunu Formula 1'e girmek için bir fırsat olarak görmeliler."

Romain Grosjean, Haas projesinin başından bu yana takımla beraberdi ve son dört yıldır yanında takım arkadaşı olarak Kevin Magnussen vardı.

Steiner, iki yeni ve genç sürücüye sahip olmanın takıma "canlılık" getireceğini de sözlerine ekledi.

Steiner, "Tüm takım için yeni bir enerji olacak. Sürücüler bir yarış takımının vitrinidir ve bazen tüm takımı canlandırmak için yeni bir şeyler yapmanız gerekir."

"Yeni genç sürücülere sahip olmak heyecan verici bir şeydir, çünkü onların kaydettiği ilerlemeyi görebilirsiniz."

"F1'de yeni oldukları için heyecanları yüksek. F1'de yarışma ayrıcalığına sahip olacaklar ve takıma yeni bir enerji getirmeleri gerekecek." dedi.