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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"

paylaşım
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Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Haas Formula 1 takım patronu Günther Steiner takımın, Nikita Mazepin'in olayını "çok ciddi" bir şekilde incelediğini, ancak bu sırada mahremiyetlerini korumak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 2021 Haas F1 sürücüsü Mazepin'in, arka koltukta bulunan bir kadını elle taciz ettiği görüldüğü bir video, Rus sürücünün Instagram hesabında paylaşıldı. 

Her ne kadar bu paylaşım hızlı bir şekilde silinse de paylaşım pek çok insan tarafından kaydedildi ve Çarşamba günü sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı, böylece hem Haas hem de Mazepin bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. 

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Mazepin açıklamasında "son zamanlarda yaptıkları için özür dilerken", Haas ise bu konunun takım içerisinde çözüleceğini açıkladı ve Rus pilotun davranışlarını "iğrenç" olarak tanımladı.

Abu Dhabi Grand Prix'si öncesindeki Perşembe günü açıklamalarda bulunan Haas F1 patronu Steiner, takımın bu konuyu oldukça ciddi bir şekilde incelediğini açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Steiner şunları söyledi: "Yaptığımız açıklamada da gördüğünüz gibi, bunu çok ciddiye alıyoruz."

"Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum, bunu biz çözüme kavuşturacağımızı."

"Neler yapacağımız ve nasıl yapacağımız konusunda detaya girmeyeceğim, ancak neler olduğunu ciddi bir şekilde inceliyoruz. Daha fazla söylenecek bir şey yok."

Mazepin, F2'de çıktığı son yarış olan Sakhir yarışında iki farklı olaydan dolayı ceza aldı, bu cezalar sayesinde bir yarışlık uzaklaştırma almaktan sadece bir ceza puanı uzaklıktaydı.

Mazepin aynı zamanda 2016 yılında Avrupa Formula 3 yarışında Callum Ilott'u yumrukladığı için de bir yarış ceza almıştı.

Haas'ın, Mazepin ile Rus pilotun genel tutumu hakkında konuşması gerekip gerekmediği sorusunu yanıtlayan Steiner şunları söyledi: "Bu da soruşturmanın bir kısmı, onunla özel olarak konuşacağız."

"Bunu nasıl yapacağımız konusunda açıklama yapmayacağız. Daha önce de dediğim gibi, bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum."

"İnsanların bu gizliliğe saygı göstermelerini istiyorum, çünkü bunu ciddi bir şekilde inceliyoruz. Ancak bunu çözeceğiz."

F1 ve FIA, Perşembe günü ortak bir açıklama yaparak Haas'ı, Mazepin'in yaptıkları hakkında kınamalarına destek verdiklerini açıklamışlardı, ancak takım bu olayın kendi içlerinde çözeceğini açıkladı. 

Açıklamada şunlar söylendi: "FIA ve Formula 1 için en önemli olan olay, sporumuzun etik prensipler ile beraber çeşitli ve herkese açık kültürüdür."

Mazepin, gelecek hafta Abu Dhabi'de yapılacak genç sürücü testine katılarak, Haas'ta 2021'de F1 kariyerine başlamak için hazırlık yapacak. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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