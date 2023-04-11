Steiner, Mazepin hakkında: "Takımın işgalle ilişkilendirilmesini istemedim"

Haberi dinle

Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin Formula 1 dünyasında ve Haas takımında da önemli bir etkisi oldu.

Haas, 2021'den beri Rus oligark Dmitry Mazepin'in oğlu Nikita'nın takımda yer almasını sağlamak için kendisinden ücret alıyordu.

Ancak Rusya'daki faaliyetlere hızla yaptırımlar getirilince sponsorluk ücreti kesildi ve kısa süre sonra Haas hem Dmitry Mazepin'in Uralkali şirketinin sponsorluk sözleşmesini hem de Nikita Mazepin'in pilotluk sözleşmesini feshetti.

Haas, hızlı hareket ederek işgalin başlamasından sadece dokuz gün sonra Mazepin ile sözleşmesini feshetti ve 2022 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden kısa bir süre önce Amerikan para transfer şirketi MoneyGram ile yeni bir sponsorluğu açıklamadan önce takıma Kevin Magnussen'i geri getirdi.

Steiner tarafından kaleme alınan 'Surviving to Drive' başlıklı yeni kitapta 24 Şubat'ta yaşananlar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Steiner, "Tanrım. Ne gündü ama!"

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Hiçbir şeyi unutmamak için notlar almak zorunda kaldım."

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği haberiyle uyandım. Bundan doğrudan etkilenen insanlar için elbette çok üzülüyorum ama ben sadece kendi işime bakabilirim, anlıyor musunuz?"

"Tüm gözler üzerimizdeydi. Sabah piste gelene kadar telefonuma bile bakmadım çünkü sürekli çalacağını biliyordum. Sonunda baktığımda 100'den fazla mesaj ve yaklaşık 70 sesli mesaj vardı."

"Piste vardığımda gördüğüm ilk kişi mühendislerimizden biriydi ve beni güldürdü."

"Guenther, dünyadaki herkesin Rusya'dan nefret etmesine neden olan bir Rus savaşının başlangıcında sadece Haas bir Rus pilota ve bir Rus sponsora sahip olabilir!"

"Neredeyse pantolonumu ıslatacaktım ama haklıydı. Sanırım üzerimizde bir tür lanet var." dedi.

Steiner ve Mazepin ilişkisi, Rus pilotun sözleşmesinin feshedilmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu defalarca dile getirmesi ve ayrıca geçen yıl ödenmemiş ücretler iddiasıyla Haas'a karşı yasal bir dava açmasıyla; kesinlikle dostane bir şekilde sona ermedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner, "Pilotumuz Nikita Mazepin ile çok zor bir konuşma yapmak zorunda kaldım."

"Ana sponsorumuz Uralkali'nin çoğunluk hissedarı olan babası Dmitry'nin Vladimir Putin'e yakın olduğunu biliyorum ve günün sonunda, takımımızın böyle bir işgali başlatan biriyle ilişkilendirilmesini istemiyorum, anlıyor musunuz?

"Nikita politikayla ilgilenmediğini ve sadece aracı sürmek istediğini söyledi. Söylediklerini anlıyor ve takdir ediyorum ama mesele bundan biraz daha büyük. Bu herkes için çok zor."

"İşgal başladığından bu yana hakkımızda çok şey söylendi ve çoğu acımasızdı."

"Yönetim kurulu toplantısı için ofisime gittim. Takım patronu olarak ne düşündüğümü öğrenmek istediler, ben de onlara 'Uralkali markasını bırakın' dedim. 'Logoyu beyaza çevirin ve tüm dünyaya yaptığımız şeyin bu olduğunu söyleyin' dedim."

"Uralkali'yi sponsor olarak tutup logomuzda kullansaydık medya, taraftarlar ve FIA tarafından çarmıha gerilirdik. Bu intihar olurdu!"

"Diğerlerinin dediği gibi bu belirsiz bir durum, yani temelde kimsenin neler olup bittiği hakkında hiçbir şey bilmediği anlamına geliyor." dedi.

Steiner'ın kitabı 20 Nisan'da yayınlanacak.