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Formula 1 / Monako GP Haberler

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mazepin'in antrenmanlardan sonra mutlu olduğunu ve doğru yolda olduklarını düşündüğünü söyledi.

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Nikita Mazepin, Monako hafta sonunun ilk gününde herkesin beklediğinden iyi bir antrenman günü geçirdi ve ilk seansı 17, ikinci seansı ise 18. sırada tamamladı.

Mazepin, böylelikle Monte Carlo'daki antrenmanların ikisinde de takım arkadaşı Mick Schumacher'i geçmiş oldu.

Rus pilot, dün seanslardan sonra verdiği demeçlerde araçta sürüş yapmanın çok keyifli olduğunu söylemişti.

Haas Uralkali F1 takımının patronu Gunther Steiner ise, Mazepin'in seanslarda iyi bir iş çıkardığını ve doğru yolda olduklarını düşündüğünü söyledi.

Steiner, ''Bence bugün iyi bir iş çıkardı. Seanslardan sonra onunla konuştum ve çok mutluydu. Formula 1'e girdiğinden beri en mutlu hafta sonunda olduğunu söyledi.''

''Yani, iyi bir iş çıkardı. Yapmaması gereken hiçbir şey yapmadı ve her turunda kendini daha da geliştirdi. Hâlâ gelişmemiz gereken yerler var ancak bence şu anda doğru yoldayız.''

''Araçta daha kendinden emin hissediyor. Bana böyle söyledi, ancak araçta daha mutlu ve özgüvenli hissediyor. Başka detayları bilmiyorum, gerçekten farklı olan ne bilmiyorum fakat bana çok keyif aldığını söyledi.'' yorumlarında bulundu.

Rus pilotun Monako'da daha iyi bir performans göstermesinin sürpriz olup olmadığı sorulan Steiner, bunun sürece alışmakla ilgili olabileceğini belirtti.

''Belki biraz ama zaten bir noktada bu olacaktı. Bence bu araçta geçirilen zamanla da alakalı. Şu anda beşinci yarış hafta sonuna girdik. Bu, tüm bunlara alışmakla da alakalı.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team

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