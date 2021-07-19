Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

Haas bu yıl uzun süredir takım adına yarışan Kevin Magnussen ve Romain Grosjean kadrosuyla yollarını ayırmış, yerlerine de iki çaylak yani Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i getirmişti.

Schumacher beklentileri karşılasa da, Mazepin şimdiye kadar beklentilerin çok altında kaldı ve hemen hemen her hafta sonu bir şekilde spin attı ya da olaya karıştı.

Schumacher, Monako hariç bu yıl şimdiye kadar ki tüm sıralama turlarında Mazepin'i geçmeyi başarırken, adı 2022 için Alfa Romeo ile anılıyor.

Ferrari'nin kendisini Alfa Romeo'ya götürebileceği söylentileri tüm hızıyla devam ederken, takım patronu Gunther Steiner, anlaşmada sona gelindiğini ima etti.

Steiner, "Mick'le yaptığımız kontrat, üç taraflı ve Ferrari de taraflardan biri. Yani hâlâ çözülmesi gereken birkaç şey var."

"Üzerinde çalışılması ve çözülmesi gereken biraz detay var. Ardından anlaşmayı tamamlamış olacağız."

"Henüz imzalandığını söyleyemeyiz fakat anlaşma var. Üç taraflı olması durumu daha karmaşık hale getiriyor, ikimiz arasında olan bir anlaşma olsaydı daha basit olurdu." dedi.

Steiner, Mazepin'in anlaşmasının gerçekleştiğini, "Onunla her şey imzalandı" sözleriyle açıkladı.

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images