Steiner: "Marc Marquez bana Hamilton'ı hatırlatıyor"
Eski Haas takım patronu Günther Steiner, MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'i Formula 1'in yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a benzetti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Marc Marquez ile Lewis Hamilton, kendi branşlarında yedişer kez dünya şampiyonluğu kazanan iki efsane isim olarak öne çıkıyor.
33 yaşındaki Marquez, geçen sezon etkileyici bir geri dönüş hikâyesine imza atarak yedinci MotoGP dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanyol sürücü, 2020 yılında kolunu kırmasının ardından geçirdiği dört büyük ameliyat ve uzun sakatlık sürecinin ardından 2019'dan bu yana ilk kez zirveye çıkmayı başarmıştı.
Hamilton ise son dünya şampiyonluğunu 2020 yılında kazanarak Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekoruna ortak oldu.
41 yaşındaki Britanyalı pilot da 2026 sezonunda dikkat çekici bir geri dönüş gerçekleştirerek Barselona'da Ferrari ile ilk Grand Prix zaferini elde etti.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Hamilton, güçlü performansıyla pilotlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselirken, bu sezon Mercedes'e en fazla baskı kuran isimlerden biri olmayı başardı.
2014-2023 yılları arasında Haas'ın takım patronluğunu yapan Günther Steiner, şu anda Red Bull KTM Tech3 MotoGP ve Moto3 takımının CEO'su ve sahibi olarak görev yapıyor.
Motosprint'e konuşan Steiner'a, Marquez'in kendisine hangi Formula 1 pilotunu hatırlattığı soruldu.
Steiner, "Bu zor bir soru çünkü daha önce bana hiç sorulmamıştı."
"Marc bana biraz Hamilton'ı hatırlatıyor. Çünkü gerektiğinde çok hızlı olabiliyor, aynı zamanda imajını yönetme konusunda da oldukça başarılı."
"Ancak bunu Lewis gibi yapmıyor çünkü Lewis bu konuda eşsiz biri. Yine de Marc da bu konuda oldukça iyi ve çok fazla başarı kazandı." şeklinde yanıt verdi.
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