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Steiner, Magnussen'in kazasını açıkladı

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Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes
1/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
2/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
3/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
4/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
5/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
6/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
7/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 crashes and causes a red flag
8/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Şub 2020 10:49

Haas takım patronu Gunther Steiner, Kevin Manussen'in Barcelona testinde kırık bir tekerlek ara parçası nedeniyle kaza yaptığını söyledi.

Romain Grosjean su sızıntısı nedeniyle Cuma sabahına ara vermek zorunda kalmıştı. Öğleden sonraki seansta ise Magnussen, henüz dördüncü turunda sağ arka lastiğinin patlamasının ardından spin attı ve bariyerlere çarptı.

Temas tekrarlarda gösterildiğinde o kadar da büyük değildi ancak takım, aracın seans bitiminden çok az bir süre önce tamir edilebileceğine ve bu yüzden de devam etmenin bir anlamı olmadığına karar verdi. Bundan ötürü de günü erken kapadılar.

Steiner, "Sabah küçük bir sorunumuz vardı ve belki de yarım saat kaybettik. Sızan bir su borumuz vardı."

"Sonra öğleden sonra bir jant sorunu yaşadık. Ara parçayla ilgili bir sorun yaşadık ve piste çıktığımız zaman jantı kırdı, sonrasında da lastik patladı. Sonunda aracı tamir edebilirdik ancak birkaç tur atmak için çok uzun bir çalışma olurdu ve bu yüzden günü erken bitirmeye karar verdik."

“Jant ile birleşme noktası arasındaki flanş parçası kırılmıştı ve bu nedenle jant zamanla parçalara ayrıldı. Hava çıktı ve lastik patladı. Olan şey buydu. Şimdi ona bakıyoruz ve bu son derece basit bir sorun, ama olmamalı."

“Sanırım herhangi bir mekanik sorunumuz yoktu ve bu gerçekleşene kadar araç çok dayanıklıydı." dedi.

Steiner, bu yılki sınırlı test programına rağmen günü erken kapatmalarının kendileri için bir sorun yaratmayacağını söyledi.

“Bunu yapabiliyoruz çünkü haftanın geri kalanı iyi gidiyordu. İlk iki günü çok iyi geçirdiğimizi biliyorsunuz. Elbette her zaman daha fazla sürmek istiyorsunuz ve kesinlikle son üç saatteki kaybı özleyeceğiz. Hatta burada durup, kaybettiğimiz yaklaşık üç saatlik kısım için ağlayabilirim."

"Ama sonunda iyi bir hafta geçirdik ve şimdi verilere bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çok fazla veri derleme çalışması olacak ve daha hızlı gidebilmemiz için buraya başka şeyler denemek için geleceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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