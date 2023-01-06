Steiner: "Magnussen, zihinsel olarak eskisinden çok daha güçlü"
Haas takım patronu Gunther Steiner, Kevin Magnussen'in Formula 1'e geçen yılki geri dönüşünün ardından, önceki dönemine göre 'zihinsel olarak çok daha güçlü' olduğuna inanıyor.
Geçtiğimiz şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Nikita Mazepin'in sözleşmesini fesheden Haas, 2022 sezonu için son dakikada Magnussen'i seçti.
Magnussen, koltuğunu kaybetmeden önce 2017 ve 2020 yılları arasında Haas için yarışmıştı. Sezon öncesi testin ikinci gününe yetişebilmesine rağmen Bahreyn yarışını beşinci sırada bitirerek harika bir dönüş yapmış oldu.
Danimarkalı pilot yılı altı puanla bitirmenin yanı sıra, kasım ayında Interlagos'ta Haas adına ilk kez pole pozisyonu kazanarak takımda kutlamalara sebep oldu.
Magnussen geri döndüğünden beri F1'de yarışmaktan her zamankinden daha fazla keyif aldığını söylerken, Steiner onun artık 'daha olgun' ve 'daha iyi bir noktada' olduğunu düşünüyor.
Autosport/Motorsport.com.'a konuşan Steiner, “Yaşı, baba olması ve koltuk bulmak için yalvarmak yerine geri çağrılması bunu bambaşka bir hikaye yapıyor."
“Bu, zihninizi de değiştirir; size çok fazla güven verir. Genel olarak zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunuzla ilgili bir şey."
“Bence şu anda zihinsel olarak yıllar öncesine kıyasla çok daha güçlü." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Magnussen geçen sezon Haas'a dönmesinin ardından çok yıllık bir anlaşma imzalayarak geleceğinin güvence altına alınmasını sağladı, bunun kendisine istikrar sağlamaya yardımcı olduğunu da kabul etti.
Magnussen, takımın iki yılın ardından Mick Schumacher ile ilişkisine son vermeyi ve 2019'dan bu yana tam zamanlı yarışmayan deneyimli pilot Nico Hulkenberg ile anlaşmayı tercih etmesinin ardından; 2023'te Haas'ın kadrosunun bir parçası olacak.
Hulkenberg, son üç sezonda Racing Point ve Aston Martin'de yedek pilot olarak gösterdiği 'son dakika' performanslarıyla beğeni topladı ve 'Hulkenback' F1 sosyal medya sözlüğünün bir parçası haline geldi.
Steiner, Magnussen ve Hulkenberg'in geri dönüşleriyle beraber sahip oldukları zihinsel gücün Haas'a yardımcı olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Sanırım öyle olacak."
"Umudumuz bu yönde, bu yüzden bu kararı aldık."
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