Steiner, pilotlarıın uyardı: "Bakü'de kaza yapmamalıyız"

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Bir haftalık aranın ardından Formula 1, bu hafta sonu 2022 sezonunun sekizinci yarışı için Bakü'ye gidecek bir hafta sonra da Montreal yarışı yapılacak.

Bu çifte yarış, iki pistin tamamen farklı kıtalarda olmasından ötürü takımları epey zorlayacak gibi görünüyor.

Haas bu yıl özellikle Mick Schumacher'in kazaları nedeniyle çok sayıda yedek parça üretmek zorunda kaldı ve arka arkaya iki yarışta yapılabilecek ciddi kazalar, takıma pahalıya patlayabilir.

Haas patronu Gunther Steiner, bundan ötürü sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Steiner, "Bu iki yarışla ilgili temel zorluk, bir kıtadan diğerine uçmak zorunda olmamız. Bu, uzun bir yolculuk ve takımın çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor."

"Takımın sorunsuz ve verimli çalışmaktan başka çaresi yok. Sadece birkaç gün içerisinde tüm ekipmanı pite getirmeniz, hazırlamanız, ardından tekrar parçalara ayırıp, bir sonraki yarışa gitmeniz gerekiyor."

"Kolay bir durum değil ve araçlardan biri hasar görürse, durum daha da karmaşık olacak. Bu yüzden Bakü'de öyle bir durumdan kaçınmamızı umuyoruz."

"Gelecek sezon aynı bölgedeki yarışları birleştirebilirsek harika olur. Stefano Domenicali'nin bu konuda çok şey yaptığını ve 2023 takviminin doğru şekilde organize edileceğini biliyorum." dedi.

Steiner iyi bir hafta sonu geçirmelerini de umuyor.

"Bakü'yü seviyorum. Bu gerçekten güzel bir şehir ve harika bir piste sahipler. Daha önce Bakü hakkında hiç bilgim yoktu çünkü gitmeyi düşünmüyordum ama artık bu pistin uzun yıllar takvimde kalacağını düşünüyorum."

"Piste gelirsek, temelde iki bölümde oluşuyor: Çok hızlı bölümler ve virajlı kısımlar. İspanya'da araç ayarlarında iyi ilerleme kaydettik ve şu anda her koşulda iyi çalışıyor."

"Ayarlarda doğru noktayı bulmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak -şartlar bizim lehimize olsaydı- İspanya ve Monte Carlo'da yapacağımız gibi iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images