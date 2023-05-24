Steiner: "Magnussen ve Hulkenberg kadrosundan çok memnunuz"

Haas, 2023 sezonuna Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg gibi tecrübeli bir sürücü kadrosuyla başlamıştı.

Geride kalan haftalarda ikili inişli çıkışlı bir performans sergiledi fakat takıma yakın orta grupta sekiz puan getirmeyi başardılar.

Sürücü kadrosunu değerlendiren Steiner, "Kevin, VF-23'te mutlu. Aslına bakarsanız sezon başında araç dengesiyle ilgili bazı sorunları vardı. Aracı hissedemiyordu. Ancak Miami'den sonra bana artık durumun çözüldüğünü, çok mutlu olduğunu ve hafta sonuna hangi ayarlarla başlaması gerektiğini şimdiden anladığını ve kademeli olarak hızını arttırdığını söyledi."

"Umarım kısa süre içerisinde aracı güvenir, çünkü cadde pistlerindeki başarısı buna bağlı."

"Nico hakkında konuşacak olursak, gerçekten iyi sürüyor. Bunu bekliyordum ama zamana ihtiyacı olacağını düşünmüştüm, bu yüzden bir anda çok hızlı gitmesine şaşırdım. Zirveye ulaştı mı yoksa daha fazlasını yapabilir mi bilmiyorum ama yapabilirse çok mutlu olacağım!"

"İyi bir iş yapıyor ve takım içerisindeki atmosferi daha da iyi hale getirdi, herkes onunla çalışmak istiyor. Takımdan çok şey istiyor ama bunu her zaman çok iyi yapıyor. Asla sebepsiz bir şey istemiyor ve her zaman ne istediğini çok iyi açıklıyor."

"Kevin ve Nico'nun Haas için yarışmış en iyi pilot kadrosu olduğunu söyleyemem ama onlardan çok memnunum. Herkes Romain Grosjean'ın iyi gününde inanılmaz bir pilot olduğunu ama kötü gününde tam bir kabusa dönüştüğünü hatırlayacaktır. Nico'nun daha istikrarlı ve yetenek düzeyinde Romain ile benzer seviyede olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda sürücülerimiz çok tutarlı bir performans sergiliyor." dedi.