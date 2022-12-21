Steiner: "Magnussen eskiye göre çok daha olgun bir pilot"

2017 sezonunda Haas'a katılan Magnussen, 2020 sezonunun ardından koltuğunu Nikita Mazepin'e kaybetmiş ve hem takımdan, hem de F1'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ancak 2022 sezon öncesi testleri esnasında Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Haas'ın Mazepin ile yolları ayırması, Peugeot adına WEC'de yarışmaya hazırlanan Magnussen'e fırsat yaratmış ve Danimarkalı pilot sadece bir sene aranın ardından spora dönmeyi başarmıştı.

Hızından hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Magnussen, ilk yarışların rekabetçi aracı VF-22'den en iyi şekilde faydalanmayı başardı. Bahreyn'de beşinci olarak göz dolduran ve takıma uzun bir aranın ardından puan getiren Magnussen, sonrasında Suudi Arabistan, Imola, Britanya, Avusturya ve Japonya'da da puan aldı.

Ancak kendisi için sezonun en önemli anı kesinlikle Brezilya GP sıralama turlarıydı. Değişken koşullarda gerçekleşen seansta son bölüme kalan Magnussen, ilk turunda liderliğe yükseldi ve yağmur nedeniyle kimsenin tur zamanını geliştirememesinin ardından kariyerinin ve Haas'ın ilk pole pozisyonunu elde etti.

F1.com'a konuşan Gunther Steiner, Magnussen'in spora döndükten sonra ilk dönemine göre çok daha olgun bir pilot olduğunu söyledi.

Steiner, "Kevin geri döndükten sonra henüz ilk yarışta puan aldı, takım onun arkasındaydı. Yaz arasından sonra zor bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim, bunun nedenini bilmiyoruz."

"Her şeye rağmen Kevin'ın sezon sonu vites yükselttiğini gördük, bu nedenle biraz da takımdaki iniş çıkışlara bakmamız gerek, henüz bu işin sadece bir kısmını yaptık."

"Umarım gelecek yıl daha istikrarlı bir şekilde geri dönebilir ve iyi performans sergileyebiliriz. Kötü olaylar her zaman yaşanabilir, bu nedenle bir şekilde her şeyi dengelememiz gerekiyor."

"Bunun yanı sıra Kevin'ın yeniden form tutturması da çok önemlli. Takvim uzun, çok fazla yarış var, yine de kendisi bunun üstesinden gelmeyi başarıyor. Gelecek yılı dört gözle bekliyorum."

"Kevin yaşlandıkça daha olgun bir pilot oldu, aynı şekilde hepimiz daha sakiniz ve olaylara biraz daha farklı bakıyoruz."

"Yeni Kevin çoğu zaman her konuda çok rahat ve şimdi Mark'ın da [Slade, Kimi Raikkonen'in eski, Magnussen'in mevcut yarış mühendisi] onunla birlikte olmasıyla gelecekte daha da iyi bir Kevin göreceğimizi umuyorum." dedi.