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Formula 1 Haberler

Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Kevin Magnussen'in bu yıl takıma geri dönmesinin ardından insanlarla daha fazla etkileşim kurduğunu ve kendisine güvendiğini söyledi.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"
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2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışlarındaki ana sürprizlerinden birisi de Nikita Mazepin'in takımdan gönderilmesinin ardından takıma geri dönen Kevin Magnussen'in performansıydı.

Danimarkalı pilot, F1'den bir yıl uzak kalmasına ve ilk kış testini kaçırmasına rağmen spora çok iyi adapte oldu ve Bahreyn'deki ilk yarışta puan alarak herkesi şaşırttı.

Ayrıca Suudi Arabistan ve Emilia Romagna GP'de topladığı puanlarla da Haas'ı şampiyonada hem Aston Martin hem de Williams'ın önüne taşıdı.

29 yaşındaki pilotun şimdiye kadar ortaya koyduğu performans ve yaptığı çalışmalar, takım patronu Gunther Steiner'dan da övdü aldı.

Steiner, Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda Magnussen hakkında şöyle dedi: "Öncesinde olgun olmadığını söylemiyorum fakat artık daha olgun."

"Yine de henüz 29 yaşında, yani hâlâ çok genç. Bu sezon başında takıma geri döndüğünde, kendisine her zamankinden daha fazla güveniyordu."

"Bence daha önce bizimle çalışırken, Formula 1'deki yerini kaybedebileceği korkusuyla yarışıyordu. Fakat bunu deneyimlediğine ve bundan kurtulduğuna göre, artık bu korkuyu yaşamıyor."

"Ayrıca önemli bir nokta daha var: Formula 1'de koltuk bakmıyordu, onu arayan bizdik."

"Bence profesyonel bir sürücü bundan büyük memnuniyet duyar."

"Elbette ilk yarışında aldığı sonuçlar da ona yardım etti. Onu bir bir nevi kahraman yapmış oldu."

"Artık bir iç huzura sahip ve kendisiyle daha barışık. Takımla daha fazla iletişim kuran, kendisinden daha emin olan ve bunu yaparken de eskisi gibi süren bir Kevin görüyorum."

Steiner, Schumacher'den puan bekliyor

Kevin Magnussen iyi performans sergilerken, Mick Schumacher hayal kırıklığı yaratıyor.

Alman pilot bu yıl tek bir puan dahi alamadı ve yaptığı bazı kazalar takıma oldukça pahalıya patladı.

Steiner, "Mick'in henüz puan alamamış olması sadece takımı değil, kendisini de etkiliyor. Formula 1'de gizlenemezsiniz."

"Önemli olan tek şey aldığınız sonuçtur ve Mick bunu çok iyi biliyor."

"Kendisinden beklentilerin farkında: Puan alan bir takım arkadaşınız varsa, siz de almalısınız. Eğer yapamazsanız, o zaman zor olacaktır." dedi.

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