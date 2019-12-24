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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Lider takımların iki yıllık bir avantajı var"

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Steiner: "Lider takımların iki yıllık bir avantajı var"
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 12:05

Haas takım patronu Gunther Steiner, lider takımların 2021 için iki yıllık bir avantaja sahip olduğunu düşünüyor.

2021 yılında Formula 1'de bütçe sınırlaması getirilecek ve daha az bütçeye sahip olan takımlar, son yıllara kıyasla daha iyi bir pozisyonda yer alacak.

Fakat bütçe sınırı, yeni kuralların getirildiği 2021'de devreye girecek ve bu, 2020 yılı boyunca büyük takımların istediği kadar para harcayabileceği anlamına geliyor.

Bunu fırsat bilen büyük ekipler, 2021 aracına büyük yatırımlar yapmaya başladı. Ancak küçük takımlar sadece bir proje geliştirebilecek bütçeye sahipler.

Bundan ötürü Haas patronu Gunther Steiner'a göre iki yıllık bir süreç gerekiyor.

Haas patronu, “Açıkçası, liderlerin iki yıllık bir başlangıcı ve avantajı olacak, ama endişelenmiyorum, çünkü bu konuda herhangi bir şey yapmam mümkün değil."

"Şimdi ek 20 milyon euro'ya sahipsek, bizimle çalışacak yeni kişiler bulabilir miyiz? Ancak kim bir yıl içinde onları kovmamız gereken koşulları kabul eder ki?"

"Lider takımlar daha güçlü, daha fazla kaynağa sahipler ve önde kalacaklar."

"Ancak, bu kimseyi şaşırtmıyor. Bir noktada bu adımı atmak gerekiyordu." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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