Steiner: "Leclerc'in Haas adına yarışacağını asla düşünmedik"

Ferrari Sürücü Akademisi'nin en başarılı pilotu diyebileceğimiz Charles Leclerc, 2018 sezonunda Sauber ile Formula 1'e adım atmış, sadece bir sene sonra ise Ferrari ile anlaşarak genç yaşta başarıya ulaşma imkanı yakalamıştı.

Seriye girmeden önce Ferrari'nin kendisine sağladığı imkanlar sayesinde birçok F1 testi gerçekleştiren Leclerc, ilk kez 2016 Britanya GP'si ilk antrenman seansında Haas direksiyonuna geçerek bir yarış hafta sonuna katılmıştı.

O sene ve sonraki sene Haas ile bağlarını koruyan Leclerc ile ilgili konuşan Gunther Steiner, Monakolu pilotu asla gerçekçi bir seçenek olarak görmediklerini itiraf ediyor.

Leclerc ile anlaşmayı düşünüp düşünmedikleri sorulan Steiner, "Hayır, o bir Ferrari sürücüsüydü."

"Açıkçası, onunla bir yıllığına anlaşabilirdik, ancak o dönem tek sezonluk anlaşmalara sıcak bakmıyorduk, bu pek de tercih edeceğiniz bir seçenek değildir."

"Böyle durumlarda sadece bir eğitici konumundasınız, pilotunuz çok daha iyi bir pilot haline geldiğinde ilerlemesine izin verirsiniz. Yani sonuçta büyük bir takım için deneme sahasından başka bir şey değilsiniz."

"Dolayısıyla Leclerc ile anlaşmadık. Eğer isteseydik Ferrari onu bir yıllığına bize verir miydi bilmiyorum, zaten onların tercihi de Sauber oldu -o dönem Leclerc için bir teklifimiz de olmamıştı."

"Yine de bir F1 aracıyla ilk sürüşünü Haas ile yaptığını unutamayız."

"İlk antrenman seanslarından çıkarımlar yapmak zor, zeki ve hızlı pilotlar risk almak istemedikleri için hiçbir şey yapmayabilirler. Durumun farkındalar, çünkü F1'e giren genç bir sürücü için en kötü şey bu seanslardan birinde kaza yapmaktır. İnsanlar bu kazaları her zaman hatırlayacaktır."

"Charles bizimle çıktığı seanslarda çok akıllıydı. Sadece aracı hissetmeye çalıştı ve yapması gerekeni yaptı." dedi.