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Steiner, Leclerc'in bir sonraki şampiyon olmasının Haas'a da fayda sağlayacağını söylüyor

Haas takım patronu Guenther Steiner, Ferrari'den Charles Leclerc'in Max Verstappen'den sonra Dünya Şampiyonu olmasının Haas için iyi bir haber olacağına dair şakayla cevap verdi.

Editör Burak Yasul
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Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Formula 1'de Verstappen dönemi yaşanıyor. Hollandalı pilot son sezonda 22 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak son yıllardaki üçüncü Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen'in 575 puan toplayarak Red Bull'dan takım arkadaşı ve şampiyona ikincisi Sergio Perez'in iki katından fazla puandı. Red Bull ikilinin bu başarısıyla tarihlerinde ilk kez pilotlar şampiyonasını ilk iki sırada bitirdi.

Ferrari, 2023'te kendisini Mercedes, McLaren ve Aston Martin ile birlikte Red Bull'u takip eden grupta buldu ve dominant Red Bull takımının kanatlarını kırmak için bir çözüm aradı.

Ferrari cevabı sadece bir yarışta bulabildi. Carlos Sainz, Singapur'da kazanarak Red Bull'un bütün yarışları kazanma serisini engelleyen isim oldu.

Ferrari, 2024 ve sonrasında galibiyetleri üst üste yığmak istiyor. Bu seviyedeki bir takım, 2016'da gride katıldığından beri Ferrari ile izin verilen tüm parçaların kullanımını sağlayan teknik ortaklığa sahip olan Haas için de iyi bir haber olacaktır.

Sky F1'in Verstappen'in yerine kimin F1 Dünya Şampiyonu olacağını düşündüğü sorusuna Steiner [Gülümseyerek], "Umarım Charles olur. Çünkü bu onların iyi bir pakete sahip olduğu ve bizim de iyi bir pakete sahip olduğumuz anlamına gelir!"

Winner Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Winner Carlos Sainz, Ferrari

2024'te herhangi bir pilotun Verstappen'i koltuğundan indirip indiremeyeceğini göreceğiz. Geçen sezonki dominasyon ve performans avantajı nedeniyle sezon ortasında Red Bull'un 2024 aracı olan RB20'ye odaklandığı düşünüldüğünde, bunu yapmak için tüm pilotları bekleyen uzun bir görev var.

Steiner yine de Verstappen'in 2024'te bir rakibinin çıkabileceğini düşünüyor. Bunun Mercedes'in yedi kez şampiyon olan pilotu Lewis Hamilton'dan geleceğini ima ederek onun etkileyici fiziksel formundan ve motivasyonundan bahsetti.

Steiner, "Bence birisi Red Bull'a meydan okuyacaksa, bence bu 2024'te olacak. Ama ben yine de gelecek yıl için Max diyeceğim."

"Bana göre Lewis'in bırakacağını sanmıyorum. Fiziksel olarak onun 38 ya da gelecek yıl 39 yaşında olduğunu asla düşünemezsiniz. Çok formda ve bu işi bırakmaya hazır olduğunu sanmıyorum. Çünkü bence yaptığı işi seviyor." dedi.

Hamilton 2023'te ikinci F1 sezonunu da galibiyetsiz geçirdi. Ama 2025 sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak Mercedes'in geri dönüş görevine yeniden odalandı.

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