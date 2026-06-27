Steiner: "Leclerc, Russell’a kıyasla daha fazla şey kanıtlamalı"

The Red Flags Podcast yayınına konuk olan Guenther Steiner, Red Bull Ring'deki yarış öncesinde pilotlar arasındaki dinamikleri kendine has açık sözlülüğüyle değerlendirdi. Son dönemde gözler Mercedes'teki Russell - Antonelli mücadelesine ve Lewis Hamilton'ın Ferrari'deki yükselen performansına çevrilmiş olsa da Steiner, Avusturya'da en çok kendini kanıtlaması gereken ismin Charles Leclerc olduğunu savundu.

Avusturya'da Russell'ın mı yoksa Leclerc'in mi üzerinde daha fazla baskı olduğu sorulduğunda Steiner, şu yanıtı verdi: "Bence ikisinin de kanıtlayacak çok şeyi var. Ama hangisininki daha fazla derseniz, bence Charles.”

“Çünkü o artık istediği her şeye sahip. George ise araç hakkında hiçbir zaman şikâyet etmedi. Charles ise 'Bu çalışmıyor, şu olmuyor' deyip durdu.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Monako'daki o sızlanmalarının ardından Barselona'da bir hata daha yaptı. Tüm bunları düşündüğümde, Charles'ın Avusturya'da George'a kıyasla kanıtlaması gereken çok daha fazla şey olduğunu düşünüyorum."

Monako Grand Prix'sinde kaza Leclerc, Barselona GP için takım arkadaşıyla aynı fren ayarına geçiş yapmıştı. Ancak İspanya'daki yarışta hidrolik direksiyon arızası nedeniyle spin atarak geride kalan Leclerc, hafta sonundan bir kez daha hayal kırıklığıyla ayrılmıştı. Buna karşılık takım arkadaşı Hamilton, Ferrari kariyerindeki ilk zaferine ulaşmayı başarmıştı.

Avusturya'daki ilk antrenman gününde Mercedes net bir üstünlük sergiledi. Kimi Antonelli hem ilk hem de ikinci antrenman seansında zirvede yer alırken, George Russell ilk seansı ikinci, ikinci seansı ise altıncı sırada tamamladı. Cumartesi günkü son antrenman seansında ise en hızlı tur Russell'dan gelirken, onu sırasıyla Antonelli ve Hamilton takip etti.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Genel sıralamada ise Kimi Antonelli, 156 puanla liderliğini sürdürüyor. Ferrari'den Lewis Hamilton 115 puanla ikinci, George Russell 106 puanla üçüncü sırada yer alırken Charles Leclerc, 75 puanla 4. sırada yer alıyor.

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