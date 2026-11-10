Formula 1 Sao Paulo GP

Steiner: "Lawson, doğru takımda şampiyon olabilir"

Günther Steiner, Racing Bulls pilotu Liam Lawson'ın dünya şampiyonu olabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 10:30

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sao Paulo Grand Prix'sinde cezaların uygulanmasının ardından yarışı yedinci sırada tamamlayan Liam Lawson, puan alma serisini burada da sürdürdü.

Racing Bulls, 2027 sezonunda onun yerine Nikola Tsolov'u getirip getirmemeyi hâlâ değerlendiriyor. Ancak Günther Steiner'a göre takım, Lawson'ı takımda tutmaya devam etmeli.

Yeni Zelanda merkezli MoreFM radyosuna konuşan Steiner, Lawson'ın Racing Bulls'ta kalacağına dair sözlerini yineledi. Ancak 24 yaşındaki pilotun Red Bull ailesinden kendi isteğiyle ayrılmasının daha doğru olacağını düşünüyor.

Steiner, konuyla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle evet, gelecek yıl onunla devam edeceklerini düşünüyorum. Ama bir noktada Liam'ın Red Bull ailesinden kendi yolunu çizerek ayrılması gerektiğine inanıyorum."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Racing Bulls'tan Red Bull'a yeniden terfi edeceğini düşünmüyorum. Eğer oraya geçemezse de dünya şampiyonu olamaz."

"Peki dünya şampiyonu olacak yeteneğe sahip mi? Bence doğru araçta bunu başarabilir. Şu anda Formula 1'de onunla benzer yeteneğe sahip birçok pilot var."

"Ancak doğru zamanda, doğru yerde ve doğru takımda olursa bunu başarabilir. Şu ana kadar ilk dört takım arasında yer almayan Racing Bulls ile çok iyi bir iş çıkarabileceğini gösterdi."

"İyi bir performans sergileyebileceğini kanıtladı ancak artık ilk dört takımından birinde yer alması gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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