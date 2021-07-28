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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Amerikalı ekibin Silverstone'daki 2022 lastik testinden faydalı bilgiler edindiğini belirtti.

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Silverstone yarışının ardından Red Bull, Aston Martin ve Haas'ın katılımıyla 2022 lastikleri test edildi.

Bu, Aston Martin ve Haas için bir ilkti çünkü her iki takım da 18 inç lastikleri ilk kez test etmiş oldular.

Steiner testle ilgili şöyle konuştu: "Pistteki çalışmaların ne kadar sınırlı olduğu düşünüldüğünde, Silverstone sonrası testler çok önemliydi."

"Gelecek yıl büyük değişiklikler olacak, bu yüzden bilgiye ihtiyacımız var. Sürücüler yeni lastiklerden memnun kaldılar ve bize geri bildirimde verip, görüşlerini paylaştılar."

"2019 aracını bu testler için yeniden hazırladık ki bize ucuza patlamadı fakat buna değdi. Olmamız gereken pozisyonlara geri dönmek adına 2022 için çalışmaya devam ediyoruz."

"Ayrıca sürücülerimiz lastikler hakkında ilk fikirlerini aldılar, takım da bazı bilgiler aldı. Yani bu testler yardımcı oldu."

Steiner sonrasında Silverstone'da denenen ilk sprint yarışı hakkında konuştu.

Haas patronu, "Silverstone, Formula 1 için çok iyi bir hafta sonuydu. Cumartesi günkü sprint yarış yeni ama ilginç bir deneyimdi, taraftarlar tribünlere geri döndüler ve yarışın kendisi heyecan verici geçti. Hafta sonu başarılı ve sezonun geri kalanı için umut vericiydi." dedi.

Haas, bu yıl geride kalacağını bildiği için iki çaylak pilotu Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'i geliştirmeye odaklanmıştı.

Steiner, iki pilotun gelişiminden memnun olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "İkisi de Formula 1'de çalışmanın ne kadar yoğun ve zor bir iş olduğunu fark ettiler. Diğer yarış serileriyle kıyaslanamaz bir seviyede ve bu yüzden Formula 1'e motor sporlarının zirvesi deniyor."

"Mick ve Nikita dünyanın en iyi yarışçılarıyla savaşmayı öğreniyor. Zaten iyi ilerleme kaydettiler ancak gelecekte daha fazlasını yapmalarının mümkün olduğuna eminim."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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