Steiner: "Las Vegas, dünyanın en büyük gösterisine sahne olacak"
Haas takım patronu Gunther Steiner, Las Vegas'ın dünyanın gördüğü en büyük gösteriye sahne olacağını düşünüyor.
Son yıllarda Amerika'da F1'de olan ilginin artması, okyanus ötesinde düzenlenen yarış sayısının da artmasına yol açtı.
Geçen sene Miami yarışı takvime girerken, gelecek sezondan itibaren Las Vegas da takvimde bulunacak. Daha da önemlisi, yarış dünyaca ünlü Las Vegas Strip'te düzenlenecek.
F1'in tek Amerikan takımı olan Haas'ın başındaki sekizinci sezonuna hazırlanan Steiner, Las Vegas'taki yarışın "dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük gösteri" olacağını iddia etti.
Teksas merkezli televizyon kanalı KVUE'ye konuşan Steiner, "Bence F1 çok ilginç bir spor ve ne kadar çok izlerseniz, her yarışın farklı bir karaktere sahip olmasıyla o kadar çok ilgileniyorsunuz."
"Las Vegas'ı gayet iyi tanıdığımızı ve neler beklememiz gerektiğinin farkında olduğumuzu düşünüyorum. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük gösteri olacak."
"Her ne kadar Amerikalı bir çaylak pilotumuz ve Amerikalı bir takımımız olduğunu söyleseniz de, gelecekte bir ulus olarak F1'in Amerika için daha da ilginçleşeceğini düşünüyorum."
"Bence her yeni pist her zaman zorludur, Vegas bu nedenle herkes için büyük bir meydan okuma olacak. Elimizde hiç veri olmadığı için Vegas'ın en büyük zorluk olacağını düşünüyorum çünkü orada hiç bulunmadık."
"Burası yüksek hızlı bir Monako." dedi.
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