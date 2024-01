Steiner: "Kontratım bitmişti fakat böyle olmasını beklemiyordum"

Gunter Steiner'in görevden alınması ve Haas'ın başına Ayao Komatsu'nun getirilmesi, geçtiğimiz haftanın en önemli haberlerinden birisiydi.

Sky Sports F1'e verdiği bir röportajda Steiner, sezon sonunda olayların böyle bir senaryoda gelişeceğini öngöremediğini söyledi.

Yıl sonunda, görevden alınma riskiyle karşı karşı olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Steiner, "Hayır."

"Elbette kimse takımın 2023'te aldığı sonuçlardan memnun değildi ama böyle bir şey olacağını öngöremedim."

"Kontrat yenileme döneminin geldiğini biliyordum ve o an geldiğinde kontratımın uzatılmayacağı ortaya çıktı."

"2023 için belli bir hedef koyulmadı fakat bazı görevler her zaman önünüzdedir. Bizim sonuncu olmamamız gerekiyordu." cevabını verdi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Steiner, haberi Gene Haas'ın kendisinden öğrendiğini açıkladı.

Haas'ın eski patronu, "Gene Haas beni aradı. O sırada Noel tatili için İtalya'daydım. Noel ile Yeni Yıl arasındaki günlerden birinde aradı."

"Açıkça hoşnutsuzluğunu ifade ettiğini söyleyemem ama sonuçta takımın sahibi o ve her türlü kararı verebilir. Ben de buna saygılı davranmak zorundayım, ki öyle yapıyorum."

"Her ne kadar on yıl boyunca her şeyin yolunda gittiğini düşünsem de, eğer benimle işbirliğine devam etmek istemiyorsa, bu onun hakkıdır." dedi.

Söylentiler Steiner'ın daha fazla yatırım istediği fakat Gene'nin buna karşı çıktığı yönünde.

Steiner bu konuda, "Bütçe kısıtlaması altında, tüm takımlar altyapıya yatırım yaptı. Buna masraf diyemezsiniz - bu bir yatırımdır."

"Rakip takımlar bunu 2020 veya 2021'de yaptı, bazıları geçen yıl başladı ama herkes yapıyor."

"Ben de diğer takımları gözlemleyerek, eylem planımı önerdim." dedi.