Steiner: "Klasik pistler de Miami tarzı eğlenceyi yakalamalı"

Miami GP pist dışı aktiviteleri açısından çıtayı yükseltirken, kasım ayında ilk kez yapılacak olan Las Vegas GP ile eğlencenin yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Steiner, modern dönemde piste gelen taraftarların, özellikle de Amerika yarışlarına gelenlerin grand prix yarışının kendisinden daha fazla aksiyon görmek istediğini, bu yüzden beklentilerin yükseldiğini düşünüyor.

Steiner, "Buradaki eğlencenin eski günlere göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eski günlerde yarışlara, basmakalıp yarışlara giderdik. Bir yarış yapar, bir sonrakini yapar, etrafında hiçbir şey yapmazdık. Motor sporları tutkunu olarak yarışmaya giderdik."

"Liberty Media gelmeden önce spor ABD'de başarılı değildi. ABD'ye geldim ve buraya taşındıktan sonra ABD'yi daha çok anladım çünkü daha önce anlamamıştım."

"Ama anlamak için burada yaşaman gerekiyor. İnsanlar sürekli eğlence istiyor, bir dahaki sefer araçlar geçene kadar orada oturup üç saat beklemek istemiyor. Yapacak bir şeyler, tüketecek bir şeyler istiyorlar."

"Diğer şeyler devam ediyor, konserler, eğlence alanları var. Yanınızda çocuklarınız varsa onları tribünde veya tepede oturtmak yerine eğlendirmek istersiniz."

"12 yaşındaki bir çocuğa, araçlar tekrar gelene kadar iki saat beklememiz gerektiğini söylemeye çalışın. Bu oldukça zor." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Steiner, Amerika yarışlar dışında Singapur GP'nin de pist dışındaki faaliyetleriyle başarılı bir örnek olduğunu söyledi.

Buna karşı Steiner, grand prix yarışlarının her zaman esas odak noktası olması gerektiğini vurguladı.

Steiner, "F1'in bu konuda çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yanına daha çok eğlence koymaya başladılar. Bunların çoğunu Singapur'da yapıyorlar."

"Onların yaptıklarını çok doğru buluyorum, spor hâlâ her şeyin odak noktası. F1 yarışıyla birlikte Cuma ve Cumartesi gecesi iki üst düzey konser oluyor."

"Konser oluyor ancak Pazar günü yarış yok gibi. Tam tersi. Ve bence çok iyi yapıyorlar. Ve burada [Miami'de] konuyu gündeme getirdiler."

"Bence klasik yarış dediğimiz, yarışa gittiğimiz ve başka hiçbir şeyin olmadığı yarışlarda bunu yakalamak için iyi bir şans var. Artık 2023'e girdik ve insanlar daha çok eğlence istiyor, daha fazlasını istiyorlar."

"Sadece bir araba yarışı görmek istemiyorlar. Ve bence F1, son beş yılda bunu tüketicilere getirme konusunda çok iyi bir iş çıkardı, buraya gelmekten keyif alıyorlar çünkü bir F1 yarışından daha fazlası var ama odak noktası hâlâ F1 yarışı."

"Bunu her zaman akıllarında tutuyorlar çünkü bu etkinliğin, F1 yarışının değeri bu, konser ya da DJ değil. Yani bu tür aktiviteler ekliyorlar, onlar çok önemli ama odak noktası değil." dedi.

NASCAR'la yakın ilişkileri bulunan ve geçtiğimiz günlerde Austin'deki NASCAR Cup yarışına giden Steiner, F1'in padoğu misafirlere daha ulaşılır hale getirme konusunda iyi dersler çıkardığını düşünüyor.

Steiner, "Bence ikisi de çok benzer şeyler yapıyorlar. Bence NASCAR şu anda bizim kadar eğlence koymadı, onlar bunun biraz gerisinde kaldılar. Ama bence F1'in NASCAR'dan öğrendiği şey, insanlara daha fazla erişim sağlamak oldu."

"Demek istediğim, padokta eski günlere göre çok daha fazla insan var. Buraya ortaklar, sponsorlar ve bunun gibi şeyler için gelme olasılığı olan çok daha fazla insan var, daha önceden bu çok daha zordu."

"Ve NASCAR, hot pass (padok girişi) ve diğer şeylerle bunu da yapıyor. Bu yüzden daha iyi yapıldığını gördükleri şeyin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.