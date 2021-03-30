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Formula 1 / Son dakika

Steiner, kazaya rağmen Mazepin'in arkasında

Haas takım patronu Gunther Steiner, Bahreyn Grand Prix'sinde kaza yapan Nikita Mazepin'le alakalı açıklamalarda bulundu ve Rus pilotu destekledi.

Steiner, kazaya rağmen Mazepin'in arkasında

Nikita Mazepin, sezona oldukça zorlu bir başlangıç yaptı. Testlerde birkaç kez spin atan Mazepin, Bahreyn'deki antrenman ve sıralama turlarında birden fazla kez spin atmaya devam etti.

Rus sürücünün zorlu geçen hafta sonu, daha henüz üçüncü virajda yaptığı kazayla birlikte son buldu.

Şu anda Mazepin hakkında epey olumsuz yorum var, ancak Gunther Steiner genç sürücüsüne destek veriyor.

Steiner, ayrıca efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve genç sürücünün çok çabuk gelişme kaydettiğini ve bir çaylağa göre sakin sakin kalıp hatalarından ders çıkardığını belirtti.

Mazepin hakkında konuşan Steiner, "Açıkçası evet, çok hırpalanmıştı. Demek istediğim, ona sadece başını dik tut ve devam et dedim. Elbette olanlar ideal değil, ama oldu, bu yüzden kendini oldukça kötü bir şekilde hırpalıyor"

"Fakat tekrar yarışmaya hazır, moralini tekrar düzeltmek için onu motive ettik."

"Diğer tarafta Mick iyi bir iş çıkardı. En azından başarmak istediğimizin yarısını başarmış olduk. %50 seviyesindeyiz." cevabını verdi.

Steiner, "Eleştirileri boşa çıkarmak için çok fazla çabalamasının hatalara yol açtığını söyleyebilir miyiz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Bu, cevaplaması zor bir soru, çünkü ben konuya o açıdan bakmıyorum. Bunun iyi bir şey olmadığı belli ama her zaman kendinizi haklı çıkarmak istersiniz. Bunun sizi ne kadar etkileyeceğini bilmiyorum."

"Elbette kimsenin, özellikle genç yaştaki birinin bunu atlatması kolay değil. Fakat hayır, testlere başladığımızda oldukça iyi durumda görünüyordu. Durumu tamamen buna indirgeyemem ama tabi böyle bir kış geçirmek asla bir avantaj olamaz."

Hafta sonu boyunca Schumacher'in daha sakin, Mazepin'in ise biraz fazla motive göründüğü yönünde fikir birliği var.

Bu konuda fikir birliği olup olmadığı sorusuna Steiner, "Yani, zorlamak istiyordu ama maalesef pazar günkü yarışı pek uzun değildi. Sonuç olarak uzun bir süre motive olarak kalamadı (gülüyor), sadece üçüncü veya dördüncü viraja kadar yarışta kalabildi. Daha önce söylediğim gibi kendisi de bu konu hakkında çok iyi hissetmiyor. tam aksine çok kötü hisleri var. Bence Mick çok iyi bir iş çıkardı, o da spin attı ama çok çabuk toparladı ve attığı her adımda çok şey öğrendi ve her seferinde daha iyi oldu." cevabını verdi.

Mazepin'in sıralama turları ve antrenmanda da spin atıldığının söylenmesi üzerine, "Evet, kesinlikle. Biraz fazla zorladı. Fakat her şeyden öte bu onun karakteri. Bilirsiniz, bazen sınırı bulmak için zorlarsınız ve bazen bu sınırı aşarsınız. Açıkçası bu olaya çok şaşırdığımı söylemem çünkü yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor ve aracımız sürmesi kolay bir araç değil." dedi.

Son olarak tüm bunların rüzgarla ilgisi olup olmadığı sorusuna, "Sebebin rüzgar olduğunu söylemezdim. Ve daha önce dolu depoyla denemeler yapmıştık. Bence daha önce söylediğim gibi gaz pedalına biraz fazla abandı ve aracın kontrolünü kaybetti." dedi.

Çeviri: Erkan Kahraman

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