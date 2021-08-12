Steiner: "Kazalar çok sık ve ağır olmaya başladı"

Amerikalı takım, 2021 sezonunda Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylaktan oluşan tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla yarışma kararı almıştı.

İlk 11 yarışta her iki sürücü de bazı hatalar yaptılar ve kazalara karıştılar. Bazıları daha küçük spinlerdi, bazıları ise araca ciddi şekilde hasar veren büyük kazalardı.

Haas, bu yılı bir geçiş senesi olarak gördüğü için temelde kazalara karşı hazırdı. Fakat takım patronu Gunther Steiner, kazalar olmasını bekleseler de bunların çok fazla olduğunu ve takıma maddi olarak çok ağır gelmeye başladığını dile getirdi.

Steiner, “Her zaman özellikle de çaylak sürücülerle yarışıyorken, kazalarla ilgili planlar yapıyorsunuz."

“Fakat artık, sezonun geri kalanında nasıl daha az kaza yapabileceğimiz üzerinde çalışmamız gereken bir noktaya ulaşmış durumdayız."

“Son beş yarışta Mick'in oldukça büyük kazaları vardı. Bir spin ya da bunun gibi şeyler yaşanabilir fakat bu kazalar oldukça büyükler."

“Bu iyi bir sebebi olmaksızın çok paraya mâl oluyor, bu yüzden bu konuda daha iyi olmak adına bu konu üzerinde çalışmak zorundayız. Sonuçta bütçe bütçedir, buna bağlı kalmanız gerekiyor."

“Şu anda böyle hissediyoruz fakat her şeye rağmen bununla başa çıkabiliriz. Yakında bunun üstesinden gelmek için yeni yollar bulmamız gerekecek çünkü biraz fazla sık ve çok ağır kazalar yapıyoruz." dedi.

Haas bu sezon gridin en yavaş aracına sahip ve bu da her iki sürücünün yarış hafta sonlarında birbirleriyle savaştıkları anlamına geliyor çünkü etraflarında yarışacak kimse olmuyor.

Steiner, "Gençlere açıklanması gereken şey, buna değip değmeyeceği. Şampiyonada bir sıra yükselme şansımız varsa risk almak doğru olacak."

"Açıkçası yarışmamız gerekiyor ki her zaman sürücülerimizin birbirleriyle yarışmalarına karşı olmadığımı söylerim. Onlara yarışmamalarını söylemiyorum ama zarar verme riskini en aza indirgemek gerekiyor."

"Belki risk almaya değer ancak şu anda şampiyonada daha iyi olma fırsatımız yok." diye ekledi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images