Steiner: "Kargo gecikmeleri F1 yönetiminin kontrolü dışında"

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Kargo taşımacılığıyla ilgili dünya çapında süregelen sorunların ortasında Formula 1, Avustralya GP'si öncesi üç takımın ekipmanını zamanında yetiştirememe riskiyle karşı karşıya kaldı.

F1'in ortaklarından biri olan kargo şirketi DHL, gecikmiş bir kargo gemisinden ekipmanları kaldırmak ve ekipmanların Singapur üzerinden hava yolu ile piste ulaşmasını sağlamak için bir kurtarma görevi gerçekleştirdi.

F1 potansiyel bir sorunun üstesinden böylece gelirken, MotoGP ise benzer sorunlardan dolayı geçtiğimiz hafta Arjantin GP'si Cuma antrenmanlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Dünya çapında artan kargo taşımacılığı problemleri, F1'in bu sezonki yoğun takviminin bir noktada sıkıntılarla karşı karşıya kalma riskini ortaya çıkarıyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner bu riskleri iyi bilen isimlerden birisi, nitekim Haas, Bahreyn testlerine bir kargo uçağı sıkıntısı sebebiyle yarım gün geç başlamak zorunda kalmıştı. Steiner, bu durumun bir kısmının F1'in kontrolünün dışında gerçekleştiğinin farkında olduğunu ve F1'in herhangi bir sorun olmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor.

Steiner, "Formula 1 bu durumu ciddiye alıyor, ancak bu gerçekten kontrol edemeyeceğiniz senaryolardan biri."

"Özellikle Ukrayna'nın işgali sonrası işlerin ne kadar zorlaştığını biliyoruz. Rus şirketlerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok sayıda kargo uçağının hizmet dışı olduğunu düşünüyorum, bu şirketler çok fazla kargo uçağı çalıştırıyordu."

"Bu işleri kolaylaştırmıyor. Ayrıca deniz taşımacılığında da birtakım zorluklar yaşandığını biliyoruz."

"Fakat bu sizin kontrolünüz dışında olan şeylerden biri. Kendi uçaklarınıza sahip olmadığınız sürece, size yardım etmesi için her zaman diğer insanlara güvenirsiniz."

"Umarım bunu atlatırız ve ileride bu problemlerin yaşanmaması için elimizden geleni yaparız. Şu anda kimsenin doğru zamanda doğru yere ulaşacağının garantisi yok." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Gecikmelere yol açan tüm lojistik sorunların yanı sıra, nakliye maliyetleri de son aylarda önemli ölçüde arttı.

DHL'in Motor Sporları Lojistiğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Fowler, "Şu anda tam anlamıyla bir fiyatlandırma savaşı var diyebilirim. Avrupa-Asya arası gidiş dönüş için, konteyner başına yaklaşık 900 dolar olan fiyatlar şimdi 20.000 dolar civarında." dedi.

Maliyetlerdeki artış, bütçe sınırı çağına giren ve harcamaları kısıtlayan F1 takımlarını çok zorlayabilir.

Steiner, F1'in duruma dikkatli bir şekilde bakması ve takımların kendi hataları olmadan sınırlarını aşmalarına engel olmak için potansiyel olarak bütçe sınırını arttırması gerektiğini söyledi.

Steiner, nakliye maliyetleri hakkında "Yükseliyor, bu konu hakkında her konuştuğumuzda daha da yükseliyor."

"Bir aşamada gerçek maliyetler ile baş etmemiz ve ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmemiz gerekiyor."

"Herkes aynı sorunla karşı karşıya, bu yüzden bunun herkes için bir sorun olduğunu düşünüyorum."

"Aslında, herkes lojistik bütçesinde artış yaptığı için kimsenin dezavantajı yok."

"Sadece bu sorunun üstesinden gelmeli ve ardından bütçeyi bozmadan, istediğiniz konumda sezon sonuna nasıl gidebileceğinizi görmelisiniz." dedi.