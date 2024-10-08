Steiner: "Jos çenesini kapalı tutamıyor ve bu Max için iyi değil!"

Red Bull, 2024 sezonun başından beri Christian Horner'ın davası sebebiyle gündemin ortasındaydı ve sık sık takımda iç karışıklıklar olduğu söyleniyordu.

Buna rağmen yaz aylarında Red Bull, Max Verstappen'in üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak amacıyla bir tür 'iç ateşkes' imzalamış gibi görünüyordu.

Ancak Jos Verstappen'in sadece bir hafta önce yaptığı açıklamalar, spot ışıklarını yeniden takım patronu Horner'a çevirdi.

Jos, bu sefer takımın uzun süreli ve kıdemli üyeleri olan Newey, Wheatley ve Courtenay'in ayrılışları hakkında konuşmuştu: "Bu konuyu hep geçiştiriyor ama şimdiye kadar çok fazla kişi takımdan ayrıldı."

GPBlog ile yaptığı bir röportajda Haas'ın eski takım patronu Steiner konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Guenther Steiner Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner, "Biraz kafam karıştı, çünkü genellikle Christian Horner bu konularda her zaman çok net bir vizyona sahiptir."

"Bence Jos ile bir orta nokta bulmalı ki Max'in dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için aynı dili konuşabilsinler. Şu anda gerçekten birbirlerine yardım etmiyorlar."

"Hepimiz iyi biliyoruz ki Jos sinirlendiğinde çenesini tutamıyor."

"Bu konuda onu eleştirmiyorum ama oğlu için en iyisi bu mu bilmiyorum."

"Ancak takımın iç dinamiklerini bilmeden kimin haklı kimin haksız olduğunu söylemek zor. Bence Jos medyaya yaptığı açıklamaların sonuçlarını biliyor, çünkü o zeki bir insan." şeklinde konuştu.