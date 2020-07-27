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Formula 1 / Son dakika

Steiner: “İngiltere GP, Haas için eğlenceli olmayacak”

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Steiner: “İngiltere GP, Haas için eğlenceli olmayacak”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Tem 2020 14:11

Haas takım patronu Gunther Steiner, Silverstone’un motor gücü isteyen yapısı nedeniyle kendilerini eğlenceli bir yarışın beklemediğini söyledi.

Amerikalı takım, Ferrari motorlarının bu sene performansının düşmesiyle, orta grup mücadelesinin arkasında yer alıyor.

Ancak Macaristan Grand Prix’sinin formasyon turunda kuru zemin lastiğine geçme kararı, Kevin Magnussen’in 10. olup puan almasını sağladı.

Düzlüklerde zorlandıklarının farkında olan Steiner, yüksek hızlı Silverstone’da gerçekleştirilecek iki yarışın kendileri için zorlu geçmesine hazırlıklı olduğunu söyledi.

Steiner, “Silverstone’un çokça motor gücü istediğini biliyoruz. Yani bizim için eğlenceli olmayacak.” dedi.

Steiner, Haas’ın şu anda gridin arka tarafında Alfa Romeo ve Williams ile savaştığını ve performanslarının pistlere göre değişeceğini düşünüyor.

Haas, Alfa Romeo ve Williams arasındaki durum sorulduğunda Steiner, “Şu an yer aldığımız gruptaki sıralama, biraz pistlere bağlı. Pist hızlı mı yoksa yavaş mı?”

“Biraz fark var ancak bu takımların arasında olduğumuzu düşünüyorum.”

“Şu anda puan almamız oldukça zor ve özellikle sıradaki pistler bizim lehimize değil.”

“Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve belki Macaristan’daki gibi fırsatlar yakalayabiliriz, bilemeyiz. Eğer pes ederseniz asla fırsat bulamazsınız. Bu yüzden bir şeyler bulmaya çalışmaya devam etmelisiniz. Ancak bunu beklemiyorsunuz.” dedi.

 
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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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