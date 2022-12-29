Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

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Puansız geçen 2021 sezonunun ardından yeni kurallara iyi hazırlanan Haas, kendi standartlarına göre oldukça iyi bir sezon geçirdi.

Bir sezon aranın ardından spora dönen Kevin Magnussen'in Bahreyn'deki beşinciliği ve Brezilya'da değişken koşullarda elde ettiği pole pozisyonu gibi başarılara imza atan takımın en büyük eksikliği ise kesinlikle istikrarsızlık oldu.

Haas'ın "rollercoaster sezonuna" örnek olarak puan alınan Suudi Arabistan'dan sonra takımın arka sıraya döndüğü Avustralya ve getirilen güncellemelere rağmen arka sıralardan kurtulunamayan Macaristan GP'leri gösterilebilir.

Bahreyn performansından sonra sezondan neler bekleyeceği konusunda temkinli davrandığını öne süren Steiner, yine de ani form düşüşlerinin kendisini şaşırttığını da itiraf etti.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Birkaç yarışın ardından düşüşe geçmeyi beklemiyordum, sanırım Avustralya'da berbat bir yarış geçirmiştik."

"İlk iki yarıştan sonra bu kadar büyük bir düşüş beklemiyordum ama oldu. Düştükten sonra ilk yapmanız gereken şey yeniden ayağa kalkmaktır, bu da biraz zaman aldı."

"Kötü hafta sonlarının ardından Silverstone ve Avusturya'da çok iyi yarışlar geçirdik, bu yüzden ne beklemeniz gerektiğine karar vermek kolay değil."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Sezonu sadece Macaristan'daki tek güncelleme ile fazla gelişmeden kapatan Haas, bu güncellemeden umduğunu bulamadığı gibi yer yer Williams'ın dahi gerisine düştüğü yarışlar geçirdi. Takım, sezonun ikinci yarısı sadece iki kez puan alabildi.

Geride kalmalarını yorumlayan Steiner, "Bence bu biraz gizemli bir durum, Avusturya ve Silverstone'da güncelleme getirmemiştik, buna rağmen çok hızlıydık."

"Sonra güncellemeleri getirdik ve yavaşladık, son yarışlara doğru bir daha hızlandık. Dediğim gibi, gizemli bir durum."

"Neden yavaşladığımızı tam olarak bildiğimi söyleyemem, birçok şeyin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bir durum."

"Sanırım ilk yarıştan sonra daha fazla performans bulmakta biraz zorlandık, performans bulabileceğimiz alanlar ise araçta değişiklik yapmak için çok küçüktü."