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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "İki günlük program, art arda 3 yarış için iyi olabilir"

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Steiner: "İki günlük program, art arda 3 yarış için iyi olabilir"
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Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, iki günlük hafta sonu programının gelecek senelerde art arda 3 yarış olduğu dönemlerde faydalı olabileceğini düşünüyor.

Formula 1 takımları bu hafta sonu Imola'da sadece iki günlük programa sahipler. Bu kapsamda Cuma günkü antrenmanlar yapılmazken, Cumartesi günü 90 dakikalık tek antrenman seansı yapıldı. Sıralama ve yarış formatında ise bir değişiklik yapılmadı.

İki günlük program için ayrıca seans saatleri, seans süreleri ve lastik sayısı gibi bazı konularda değişiklik yapılması gerekti.

Gelecek sene normal şartlar altında takvimde 23 yarış olması planlanıyor ve sezon içerisinde birçok kez art arda 3 yarış olması bekleniyor.

Steiner, bu programın özellikle bu tip art arda yarışlarda yardımcı olacağını düşünüyor.

Steiner, "F1 Komisyonu toplantısında format hakkında konuşma olmadı ancak buradaki gibi bir program olabileceğini düşünüyorum. İki günlük programın nasıl çalıştığını görebiliriz."

"Sonunda, hepimiz anlaşırsak bu formatı sezon içerisinde uygulayabiliriz. Bu hafta sonu bu program işe yararsa, gelecek sene bazı yarışlarda bunu yapabiliriz. Mesela, art arda 3 yarış olduğu zamanlarda, iki günlük format uygulanabilir. Ancak tabii ki yerel organizatörlerin FOM ile olan anlaşmalarının detaylarını bilmiyorum. Bu açıdan onların neler yapıp neler yapamayacağını söylemem doğru olmayabilir."

"Ancak her zaman yaratıcı olmamız gerektiğini, öğrendiklerimizi uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta sonu iki günlük formatın çalıştığını öğrenirsek, bunu yasal anlaşmaların izin vermesi halinde neden art arda 3 yarış olduğu zaman uygulamayalım?" dedi.

 

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Editör Abdullah Çelik

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