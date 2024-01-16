Steiner'in önündeki beş heyecan verici seçenek

Steiner, Haas takımından ayrıldıktan sonra 2024 için iş arayışında, ancak İtalyan isim takımını geliştirmek için mücadele ettiği 10 çılgın yılın ardından biraz dinlenmeye istekli.

Formula 1 Yorumculuğu

Steiner, F1 takım patronu olarak uzun kariyeri ve bunun gerektirdiği her şeyin yanı sıra yılmaz kişiliği göz önüne alındığında son derece istihdam edilebilir. Bu nedenle, ileride ne gibi seçeneklere sahip olabileceğini inceleyelim.

Steiner'ın Netflix'in Drive to Survive dizisi sayesinde bir anda medyanın sevgilisi haline geldiği düşünülürse, açık sözlü, dürüst ve fikir sahibi bir F1 yorumcusu olması herkes için çok eğlenceli olacaktır.

Kendisi iyi bağlantılara sahip. Hem perdenin önünde hem de perde arkasında inanılmaz derecede güncel F1 bilgisine sahip ve seçtiği kelimeler genellikle çok eğlenceli. Herhangi bir TV yayıncısına veya F1 web sitesine, Guenther harika bir katkı sağlayacaktır.

Bunun çoktan gerçekleşmiş olma ihtimali yüksek. Sky F1'in kısa süre önce 2023 için kadrolarına yeni bir gizemli spiker ekledi. Bu gelişme Steiner'ın görevden alınmasından kısa bir süre sonra gerçekleşmişti.

David Croft'un Autosport International'da, "Sky F1 mi?"

"[Bunu] çok isterim - dürüst olmak gerekirse, ben ve Guenther yorum yaparken televizyonun gelmiş geçmiş en iyi bip'lenmiş programı olabilir. Ben ve eski dostum küfrediyoruz, bu harika olurdu."

"Onu biraz yorumculuk yaparken görmek isterim çünkü sporu bildiğini ve anladığını, olan biteni harika bir şekilde aktardığını ve partiye farklı bir boyut getirebileceğini düşünüyorum." dedi.

Kendi Televizyon Programı

Steiner, Drive to Survive'ın etrafında geliştiği birkaç kişilikten biriydi. Bu durum Haas F1 takımına zarar vermiş olabilir de olmayabilir de.

Steiner'in kendisinin ve takımının profilini yükseltmek için çok şey yaptığı kesin ve F1 2022 sezonunu yansıtan bir kitap yazması da kendisini ortaya koyma isteğini gösteriyor.

Bunlara ek olarak Steiner'ın TV'ye olan ilgisi de aşikar; CBS'te yayınlanacak ve kendi kişiliğine dayanan bir karakterin yer alacağı bir işyeri komedi programında yapımcı olmak istiyor.

Steiner'ın popülaritesi, onun için doğru bir yöntemle bir yıldız haline getirilebileceği anlamına geliyor olabilir.

Amazon'un Grand Tour'u sona ererken ve BBC'nin Top Gear'ı da sonlandırılmışken, Steiner'ın eski takım patronu ve yakın arkadaşı Mattia Binotto ile bir araya gelerek otomobillerle ilgili çılgınlıklar yapmasına ve seyahat edeceği bir programa ne dersiniz?

Hatta belki Otmar Szafnauer'i de ekibe katarak, otomotiv televizyonunun o inanılmaz popüler ama niş köşesindeki Clarkson/Hammond/May hakimiyetini yıkmaya çalışabilirler.

Farklı Bir Seride Takım Patronluğu

Steiner'ın motor sporları mirası sadece F1'den ibaret değil. 1980'lerin ortalarında Mazda'da ralli teknisyeni olarak işe başlayan Steiner, Colin McRae ve Carlos Sainz gibi ralli yıldızları da dahil olmak üzere Dünya Ralli Şampiyonası'nda M-Sport ve Ford ile de çalıştı.

F1'de Jaguar'da geçirdiği ve Red Bull'un takımı satın almasıyla daha iyi günlere yol açacak yeniden yapılanmayı gerçekleştirdiği bir dönemin ardından Steiner, Opel'e geçti ve Red Bull ile F1'e dönmeden önce iki yıl boyunca DTM'de çalıştı.

Adrian Newey'in F1 takımına gelmesinin ardından Steiner, Red Bull'un NASCAR takımıyla çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve iki yıl boyunca takımın teknik sorumlusu olarak çalıştı.

Steiner bu nedenle üst düzey motor sporlarında usta bir el ve Haas'taki deneyimi onu herhangi bir motor sporları takımı için oldukça değerli bir potansiyel haline getiriyor.

Cyril Abiteboul, F1'den ayrılmasının ardından Hyundai takımında kendine yeni bir kariyer yolu çizdi. Önce ralli takımının takım patronu olarak Hyundai'nin tüm motor sporları programını denetleme gibi büyük bir rol üstlendi.

Bu nedenle Steiner'in başka bir yerde üst düzey bir rolle ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Belki de hem Ford hem de Red Bull ile olan geçmiş bağlantıları göz önüne alındığında Ford'un Red Bull Powertrains ile F1'e gelişine dahil olabilir.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Red Bull'a Geri Dönüş

Red Bull son iki yılda Dan Fallows ve Rob Marshall gibi bazı üst düzey isimleri kaybetti.

Takımın şu anda yetenek sıkıntısı çekmediği açık olsa da, Steiner'ın soyağacı ve takımdaki geçmişi onu cazip bir işe alım haline getirebilir. Özellikle de Christian Horner bazı görevleri devretmek isterse.

Steiner Red Bull ile anlaşmazlığa düşmeden takımdan ayrıldı. Horner'ın, Steiner'ı başka bir göreve taşımak istemesinin nedeni Steiner'ın uygun olmadığı bir rolde olmasıydı.

Horner, "Guenther bir karakterdi ve öyle de ama teknik bir lider olmadığı açıktı."

"Takımın gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyin teknik liderlik ve yönlendirme olduğunu tespit ettim. Bu yüzden çok erken bir aşamadan itibaren Adrian [Newey] ile görüşmeye özen gösterdim." dedi.

Horner ve Red Bull'un yolları ayrılırsa, David Croft Steiner'ın onun yerine nasıl geçeceğini merak ediyor.

Croft, "Eğer her şey başarısız olursa, onun [Guenther] Red Bull'a geri dönüp Christian Horner'ın yerine geçtiğini görmek isterim." sözlerinin hemen ardından geri adım atarak Red Bull takım patronunu övdü.

"Christian Horner Red Bull'un sahip olmak isteyebileceği en iyi takım patronu. Elde ettikleri başarılarla bunu kanıtladı. Christian Horner 18 yıldır Red Bull'un takım patronu. Griddeki diğer takım patronlarının toplam görev süreleri ne kadar? 16 yıl. Evet, bir şeyleri doğru yapıyor olmalı." dedi.

FIA'da Üst Düzey Bir Rol

FIA'nın yakın zamanda organizasyon yapısından iki yüksek profilli ismi kaybetmesiyle, belki de olabildiğince keskin bir takım patronu, sporun yönünü şekillendirmeye yardımcı olmak için iyi bir işe alım olacaktır.

Sportif direktör Steve Nielsen ayrıldı ve yerine Tim Malyon şirket içinde terfi etti. FIA'nın teknik sorumlusu Tim Goss da görevinden ayrılıyor.

Yaşanan koltuk değişimleri göz önüne alındığında, takımların neler yaptığı ve neleri başarmak istediklerine dair filtrelenmemiş gerçekleri paylaşmaya istekli olan Steiner'ın FIA'ya kaynak olarak katılması iyi bir fikir olabilir.

Benzer şekilde F1'in kendisi de Steiner ile sporun küresel elçisi olarak sözleşme imzalayabilir. Ne de olsa Drive to Survive'ın başarısına ve F1'in popülaritesindeki patlamaya katkıda bulunan onun güçlü kişiliğiydi.

David Croft, "Onun sevdiği sporun elçisi olmasını ve aynı zamanda medya görünümünü, sosyal medya görünümünü, pazarlama görünümünü şekillendirmeye yardımcı olmasını ve dışarı çıkıp hepimizin Formula 1'i kutlamamıza ve yeni kitlelere ulaştırmamıza yardımcı olmasını istiyorum."

"Guenther'in yıllar içinde yaptığı bir şey de F1 dünyasında ünlü bir yüz olmayı bırakıp dünyada ünlü bir yüz haline gelmesidir. Drive to Survive, Guenther'in etkileşimleri olmadan bir hiç olurdu, gerçekten olurdu."

"Öyleyse sevdiğimiz sporun gezegendeki en iyi saklanan sır olmasını ve gezegendeki en popüler spor olmasını kim daha iyi durdurabilir? Guenther'in Formula 1 ile birlikte çalışarak bir tür misyon, bir tür elçilik rolü üstlenmesini istiyorum." dedi.