Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

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Haas iki yıl içinde Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylağa sahipken, 2023'te Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olarak Hulkenberg'i getirmesiyle griddeki en deneyimli kadrolardan birine sahip oldu.

Hulkenberg Bahreyn'deki ilk yarışında Q3'e kalarak 10. sırayı elde etti ve Suudi Arabistan'da da Charles Leclerc'in cezasının ardından bir sıra kazanarak 10. sırada başladı.

Hulkenberg iki sıralama turunda da takım arkadaşını geçmiş olsa da, Cidde'de Magnussen daha güçlü bir yarış çıkardı ve 10. olarak takımın bu yılki ilk puanını aldı.

Autosport'un Hulkenberg ile ilgili sorusu üzerine Steiner, "Sanırım bize aradığımızı verdi."

"Bunu hemen görebildik. Yani, Kevin sıralamalarda zorlandı, ama Nico zorlanmadı."

"Ama Kevin bu konuda üzgün değil. Aslında Nico zorlanmadığı için oldukça mutlu."

"Bahreyn'de Q3'e oldukça güçlü bir şekilde girdik. Yani Kevin olması gerektiği yeri biliyor ve sadece oraya ulaşması gerekiyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Birçok takım bu sezon lastiklerin ve pist sıcaklığının kritik bir rol oynaması nedeniyle araçlarından maksimum potansiyeli elde etmekte zorlandı.

Steiner, "Gridde 10 iyi takım var. Şimdi hepsi benzer bir bütçeyle çalışıyor, hepsinin iyi pilotları var, hepsi finansal ve hepsi teknik açıdan sağlam."

"Yani, her şey giderek birbirine yaklaşıyor. Pilot kadrosu gibi küçük - ya da daha doğrusu büyük - şeyler en iyi sonucu elde etmek için fark yaratacak."

"Bizim istediğimiz de buydu, bizi bu yöne götürebilecek deneyimli bir pilot. Açıkçası, olanlardan oldukça memnunuz." dedi.

Takım tarafından Hulkenberg ve Magnussen'e birbirleriyle yarışırken dikkatli olmaları konusunda kesin emirler verildi. Bu, her iki pilotun da kabul ettiği ve yine kolektif olgunluklarını yansıtan bir kural.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Magnussen, "Haas'ta birbirimizi engellememek ve kavga etmemek gibi bir kuralımız var."

"Onu geride tutmayı deneyebilirim ama öne geçecekse engelleyemem veya bunun gibi şeyler yapamam."

"Bu yüzden birbirimize karşı nazik davranıyoruz ve kendimiz için değil takım için çalıştığımızdan emin oluyoruz." dedi.

Hulkenberg bu konuda, "Bence bu iyi bir kural."

"Birbirimizin hayatını zorlaştırmak istemiyoruz. Performansımızı en üst düzeye çıkarmak ve bir takım olarak puan almak için buradayız."

"Bu yüzden bence gayet iyiyiz. Onu geçtim ve kesinlikle hiçbir sorun yaşamadık." dedi.